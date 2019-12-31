وطن النهار

أصدرت الجمعية الكويتية للإخاء الوطني بيانا، حول موضوع أزمة التجنيس والتجنس، قالت فيه: «اتقاء لمخالفة النهي الإلهي في قوله تعالى «لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم»- الأنفال 48 -وتمسكا بالمادة الأولى من الباب الثاني من الدستور «المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي»، إذ تنص على أن» العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقة بين المواطنين».

وأضافت: «وكذلك المادة الأولى من الباب الثالث من الدستور حيث تنص على أن: «الجنسية الكويتية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون».والتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما نص عليه في المادة رقم (15) من أنه «لا يجوز تعسفة حرمان أي شخص من جنسيته».

وقالت: «انطلاقا من أهداف الجمعية الكويتية للإخاء الوطني، وأخصها واجب مكافحة جميع أشكال التعصب والتمييز بتوطيد مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون، فإن الجمعية ترجو وتناشد الأخوات والأخوة المواطنين التحوط من السقوط في هاوية الفتنة، والحذر من موقظيها، وتحري المصلحة العامة في مناقشة أزمة التجنيس والتجنس، وعدم الانزلاق وراء التكسب السياسي الذي يمارسه البعض في شأن تلك الأزمة.

وأضافت: «والجمعية إذ تقر بوجود المشكلة، فإنها تؤكد على ضرورة معالجتها، لا بناء على الانتقائية في تطبيق القانون، ولا على أساس إدانة المستفيد دون المتسبب، ولا بتجاهل مبدأ استقرار الأوضاع والحقوق المكتسبة، وإنما تعالج أزمة التجنيس والتجنس بالتوافق بدل التنازع، وبالعدل والتراحم بدل الظلم والتباغض، وبالتحري والتحقيق بدل التهور والتعسف، وليس أقدر من القضاء العادل والنزيه على إنزال حكم القانون في تلك الأزمة على هدي مبادئ الشريعة السمحاء ونصوص الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وتابعت: «لا يقول أحد بأن القانون يحظر على القضاء النظرفي مسائل الجنسية، فضلا عن مخالفة هذا الحظر للدستور، فما أيسر أن يتجاوز المشرع هذا الحظر، كما فعل بالنسبة لتراخيص الصحف في القانون رقم 3 لسنة 2006، مضيفة: ولا يفوت الجمعية أن تنوه، ختاما لبيانها هذا، إلى أن أشد ما يضعف البلاد ويهدد وجودها أمام الأخطار الداخلية كالفساد والأخطار الخارجية كالصراع الدولي في الإقليم، هو بذر بذور الفرقة والشقاق بين أعضاء المجتمع من أفراد وجماعات وقبائل وطوائف وطبقات، مؤكدة أنه بالتوافق الاجتماعي فقط يمكن للبلاد أن تتعافى من عفن الفساد وتتحصن من طمع الحساد.

