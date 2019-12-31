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وطن النهار

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المطر لضبط الأمن في عطلة رأس السنة


دعا رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية بدر المطر في تصريح صحافي، قائدي المركبات خلال الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2020 إلى ضرورة الالتزام بآداب الطريق وقواعد قانون المرور للحفاظ على سلامتنا وسلامة المواطنين والمقيمين. وشدد المطر على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل الجهات المعنية لضمان انسيابية الحركة المرورية للحد من الاختناقات التي تشهدها البلاد خلال الاحتفال بالعام الجديد، مشيرا إلى ضرورة التزام الشباب بآداب الطريق والابتعاد عن الاستعراض والتقحيص بالسيارات حفاظا على أرواحهم والآخرين من مرتادي الطرق.


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