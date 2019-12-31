وطن النهار

شدد المكتب الصحي الكويتي في لندن على تجديد الإقامة قبل شهر من انتهائها في حال توقع مكوث المريض تحت العلاج اكثر من 6 أشهر.

‏وبين طريقة التجديد «مرفقة» وفي حال اي استفسار يمكن التواصل مع المكتب الصحي سواء عبر الهاتف أو الحضور شخصياً.

وأشار إلى أن البيانات المطلوبة لتجديد الفيزا تتمثل بتقرير حديث موقع من الطبيب المعالج يحدد فيه فترة العلاج وصورتين حجم (4*6) بالاضافة الى الرسوم 1087 جنيه استرليني تدفع عن طريق الموقع الخاص بالانترنت.

من جانب آخر عقد اجتماع تنسيقي بين وزارتي الصحة و الأشغال، لبحث سبل التعاون حول تنفيذ وتطوير المشاريع والبنية التحتية لمنطقة الصباح الصحية.

‏من جانب آخر كشف مدير العلاقات العامة والاعلام مشعل العنزي عن الانجازات التي تحققت في عام 2019 من توسعات الاجنحة وافتتاح المراكز وتدشين بعض الخدمات الالكترونية في ظل قيادة وزير الصحة الشيخ باسل الصباح لمنظومة الانجازات متعاونا مع القيادات في الوزارة والعمل كفريق واحد لاظهار هذه الانجازات وجعلها ملموسة ومن أهمها افتتاح مبنى المواقف الجديد في مستشفى الفروانية بسعة 1400 سيارة إلى جانب افتتاح مركز الرميثية الصحي، وافتتاح مركز شمال غرب الصليبخات الصحي، وكذلك افتتاح عدد من المراكز الصحية هي: مركز القرين الصحي، ومركز الشيخة سلوى للخلايا الجذعية والحبل السري، وكذلك الجناح العاشر في مستشفى الولادة، و مركز الوفرة الصحي، ومركز الجهراء التخصصي لطب الاسنان،و تدشين مستشفى الجهراء الجديد، افتتاح مركز جابر الاحمد n3، افتتاح مركز الروضة لغسيل الكلى، افتتاح مركز سلوى الصحي كما تم اعتماد منطقة اليرموك مدينة صحية في مارس الماضي و تدشين 79 سيارة اسعاف في مايو الماضي واخيراً تدشين سيارة التبرع بالدم في الاسبوع الماضي لتدخل ضمن استراتيجية وزارة الصحة في التوسع بتقديم الخدمات الطبية .

وقال العنزي انه تماشياً مع خطة التنمية 2035 وفي إطار التحول الرقمي لخدمات الوزارة دشنت الوزارة المنظومة الالكترونية الحديثة لمعلومات المختبرات الطبية بمستشفيات وزارة الصحة في المستشفى الأميري، التي تمكن المريض من الحصول على نتائج تحاليله الطبية «إلكترونياً»، سواء عن طريق هاتفه النقال أو من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة وامتدت ميكنة الخدمات لتشمل الطبيات المرضية وتدشين نظام (التسجيل الإلكتروني) لطلب إصدار تراخيص مزاولة مهنة الطب والمهن المعاونة لها في القطاع الحكومي.

إلى جانب البدء بتطبيق الوصفة الالكترونية للادوية و تحصيل رسوم الضمان الصحي «أون لاين»، وغيرها من الخدمات الاخرى التي باتت تقترب من 156 خدمة إلكترونية تسهيلا لإنهاء المعاملات اليومية وبانجاز يفوق ال 85%، تزامنا مع التطورات المستمرة.

وذكر العنزي أن العلاقات العامة والاعلام قامت بالترتيب والتنسيق مع الجهات المعنية لاستضافة مايقارب 200 طبيب زائر في 2019 في جميع التخصصات الطبية والمستشفيات العامة والتخصصية حيث ان برنامج استقدام الأطباء الاستشاريين الزوار قد تم وضعه من جانب مجالس الأقسام الطبية التخصصية بهدف التواصل العلمي والطبي مع المراكز العالمية والمستشفيات المرموقة ونقل خبرات الأطباء الاستشاريين العالميين وإتاحتها والاستفادة منها للتطوير المستمر لجودة الرعاية الصحية وإن برنامج الأطباء الاستشاريين الزوار يتضمن تبادل سياسات العمل والبروتوكول الطبية الحديثة بين الأطباء الزوار وزملائهم الأطباء بالمستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة فضلاً عن قيام الأطباء الاستشاريين الزوار بمناظرة الحالات المرضية وإجراء بعض العمليات الجراحية الدقيقة والمشاركة بالبرامج التدريبية والمحاضرات وبرامج التعليم الطبي المستمر .

وختم العنزي بان ادارة العلاقات العامة والاعلام اشرفت على الفعاليات الرياضية والاجتماعية للعاملين في وزارة الصحة والمشاركة في المعارض والمارثونات التي تقيمها مؤسسات الدولة وكذلك تنظيم ما يقارب 20 مؤتمراً طبياً و40 ورشة عمل.

