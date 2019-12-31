وطن النهار

أكد رئيس وحدة المسالك البولية بمستشفى جابر للقوات المسلحة واختصاصي اول جراحة المسالك البولية د محمد الغانم أن سرطان البروستاتا من الاورام الاكثر انتشارا لدى الرجال في الكويت، موضحاً أن الحل يكمن في الكشف المبكر .

وأضاف أن على الرجال البالغين الخمسين عاماً ضرورة الكشف عن سرطان البروستاتا مع ضرورة إجراء الفحوصات الطبية، مضيفاً أن الصحة تستحق من الأشخاص المتقدمين في العمر إجراء مثل هذه الفحوصات البسيطة، والتي أصبحت في كل المستشفيات والمراكز الصحية.

وشدد الغانم على ان هذا المرض يحتل مركزاً متقدماً في العالم في نسبة الانتشار، فبناء على تقرير سجل حول الاصابة بالسرطان فإن ورم البروستاتا احتل عام 2015 المرتبة الأولى كأثر الأورام انتشارًا لدى الرجال الكويتيين بمعدل 15 شخص لكل 100،000 نسمة. ويعاني مريض ورم البروستاتا من بطء النوم في الغالب ولكن توجد نسبة بسيطة من المرضى يكون الورم شرساً وسريع الانتشار، لذا وجب التوعية به، وكشفه لإنقاذ حياة آلاف البشر. وذكر أن أسباب الاصابة بهذا المرض غير واضحة، وللوراثة دور في نسبة حدوثه، حيث تتضاعف النسبة في الأقارب من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى التقدم بالعمر، والتوزيع الجغرافي والمكاني، حيث يعد أكثر إصابة به بأميركا، وإفريقيا، وأوروبا عن آسيا والشرق الأوسط،

مؤكداً أن علاج هذا المرض يتم بعدة طرق منها استخدام جهاز الروبوت للمساعدة في الجراحة، وكذلك يمكن عمل شق جراحي في البطن خلف العانة، وهناك علاجات أخرى مثل العلاج الإشعاعي، وهو نوعان من خارج الجسم، والنوع الآخر بزرع بذور في البروستاتا، وهناك أيضاً العلاج ابر الهرمونات، وهو علاج يجعل الجسم يتوقف عن إفراز التستوستيرون الذكوري، وهي تلك المادة التي يتغذى عليها السرطان، ويشمل هذا الخيار العلاجي طريقتين الأولى أدوية تمنع الجسم من إفراز التستوستيرون، وأدوية تحجب التستوستيرون من الوصول للخلايا، ويتبقى أن نذكر العلاج الكيميائي، والعلاج البيولوجي للحالات التي يكون فيها الورم منتشراً خارج نطاق البروستاتا.

