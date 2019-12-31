وطن النهار

أعلن سفير اوكرانيا لدى الكويت

د. ألكسندر بالانوتسا أن السفارة ستنظم أسبوع في بلاده في الكويت بمناسبة يوم الوحدة لأوكرانيا تحت عنوان «التجارة والتعليم والثقافة والرياضة: الأحداث التي توحد أوكرانيا وتقدمها للعالم»، مضيفاً ان البرنامج يتضمن العديد من الأحداث الرياضية والثقافية والتجارية والتعليمية التي تمثل أبرز انجازات أوكرانيا وذلك من 19 الى 24 يناير 2020. وقال بالانوتسا في تصريح صحافي أن الفعالية ستتضمن كذلك القاء محاضرة عن الجمباز يشارك بها مدربون وحكام ، ومسابقة رياضية للأطفال، ومباراة لكرة القدم بين فريقي أوكرانيا والكويت. واضاف أنه في 20 يناير المقبل سيتم عمل حفلة موسيقية متخصصة حول عزف «البيانو»، وافتتاح معرض الصور تحت العنوان «يوم الوحدة الأوكرانية: السلسلة البشرية»، وفي 21 يناير سيتم تنظيم معرض اقتصادي بعنوان امكانيات أوكرانيا في مجالات الطب والسياحة وحماية الاستثمارات وصناعة الأغذية والتقنيات وغيرها الكثير، اضافة الى تنظيم معرض الأزياء والمجوهرات لمصممين يتحدث عن الموضة الأوكرانية. واشار بالانوتسا الى أنه في يوم الأربعاء، 22 يناير سيتم تنظيم معرض اقتصادي حول امكانات أوكرانيا في مجالات الطب والسياحة والسياحة العلاجية، وحفلة موسيقية يعزفها فريق «كييف كلاسيك أوركيسترا»، أما في يوم الخميس، 23 يناير سيجرى تنظيم مؤتمر تعليمي بمشاركة طلاب أوكرانيين وكويتيين ، وعمل مبادرة خيرية - غرس الأشجار في جامعة الكويت بعنوان «نغرس المستقبل»، وحفل استقبال دبلومـاسى بمناسبة العيد الوطني لأوكرانيا بعنوان «يوم الوحدة»، أما في يوم 24 يناير سيتم عمل برنامج واحتفالات خاصة لأبناء الجالية الأوكرانية في الكويت.

