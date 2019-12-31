وطن النهار

كرمت وزارة الصحة الكويتية متمثلة في إدارة الجودة والاعتماد أمس الاثنين المبادرات الرائدة في مجال سلامة المرضى بالمؤسسات الصحية عبر جائزة نجمة السلامة لعام 2019. ‏وقال الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والجودة في الوزارة الدكتور محمد الخشتي في كلمة له بالمناسبة ان هذا التكريم يأتي إيمانا بأهمية الدور الكبير الذي يقوم به مقدمو الخدمات الصحية من المشاركين بدعم برامج السلامة بالمؤسسات الصحية.

ومن جانبها اوضحت مديرة مستشفى الفروانية الدكتورة رفعة الرشيدي انه تم تكريم المستشفى لحصولها على نجمتين للسلامة لتميزها في تطبيق مشروعين لتحسين سلامة المرضى. واضافت الرشيدي في تصريح لـ (كونا) ان (الفروانية) هو المستشفى الوحيد الذي احرز نجمتين في آن واحد ومنها نجمة السلامة الاولى عن مشروع (تحسين مخرجات سلامة المرضى عن طريق القضاء على الاسرة الزائدة بالاجنحة بقسم الباطنية). وقالت ان هذا المشروع نجح في تخفيض عدد الاسرة الاضافية الى 80 في المئة مشيرة الى ان ذلك انعكس على نسبة رضا المستفيدين المنومين بالاجنحة ونسب العدوى المكتسبة من المستشفى حيث انخفضت الى 2 في المئة خلال العام الحالي. وحول النجمة الثانية افادت ان المستشفى احرزها عن مشروع (قيام وحدة طوارئ الاطفال بتنفيذ الاستراتيجيات القائمة على الادلة وتفعيل وحده الاقامة المتوسطة حتى 8 ساعات). وبينت ان هذا المشروع اسهم بتحسين سلامة المرضى وتقديم رعاية صحية جيدة ما انعكس على تقليل اعداد المرضى المنومين بأجنحه الاطفال وعلاج الكثير من مرضى الربو والنزلات المعوية والالتهابات الشعبية بوحدة الاقامة متوسطة المدة بدلا من دخولهم الاجنحة. وألمحت الى ان ذلك يمثل الاستخدام الامثل للموارد المتاحة مبينة ان هذا النجاح يعكس تضافر جهود العاملين والعمل بروح الفريق والتفاني في تحسين جودة وسلامة الخدمات المقدمة. واشارت الى ان مستشفى الفروانية يتميز بعزمه المتواصل على النهوض والارتقاء بجودة الخدمات الطبية وارضاء المستفيدين من خلال تطبيق كل ما هو حديث وذي منهجية علمية فيما يخص الجودة وتحسين الخدمات المقدمة. واعتبرت ان ذلك ينبعث من رغبة في تحقيق رؤية المستشفى بأن يصبح مركزا رائدا متميزا في تقديم الخدمات الصحية اقليميا والذي يعكس دوره في خدمة مؤسسات الدولة للارتقاء بدولة الكويت الحبيبة. من جانبه قال رئيس وحدة طوارئ الأطفال في مستشفى الفروانية الدكتور مشعل العنزي في تصريح مماثل ل(كونا) انه منذ انضمامه للمستشفى قبل نحو سنة تم استحداث سياسات علاجية في الوحدة تستهدف سلامة المريض وتحسين جودة الخدمة المقدمة له. واضاف العنزي ان هذه السياسات ادت الى تخفيض التنويم في اجنحة الاطفال بنسبة تقارب 50 في المئة وذلك بتفعيل الملاحظة متوسطة المدة التي تمتد كحد اقصى 8 ساعات والتي يتم فيها علاج حالات الربو والتهاب الشعب الهوائية وحالات التسمم الدوائي والحساسية المفرطة والنزلات المعوية والتشنجات والتسمم الجرثومي.

