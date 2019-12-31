وطن النهار

في إطار برنامج وزارة الإعلام للتبادل الثقافي، قام ستة من طلاب الماجستير والدكتوراه من الجامعات الأسترالية بزيارة رسمية إلى الكويت لمدة ثلاثة أسابيع. زاروا خلالها الكلية الأسترالية في الكويت للتعرف على برامجها ونهج التعليم والتعرف على منشآتها عن قرب.

حيث انضم السفير الأسترالي في الكويت جوناثان جيلبرت إلى الأستاذ د. عصام زعبلاوي رئيس الكلية الأسترالية في الكويت مع أعضاء إدارة الكلية للترحيب بالطلاب الزائرين. والطلاب الزائرون هم من طلاب الدراسات العليا في كل من الجامعة الوطنية الأسترالية وجامعة كانبيرا. الطلاب هم ماثيو لونجورث ورياض الدقا وجون نورلينج وميتشل لوندر وجيد هايرون وهيلين سيلرز. وتهدف الزيارة إلى تعريف الطلاب على التطورات في البلاد، وتعزيز الروابط بين الكويت وأستراليا. وأثناء زيارة الكلية الأسترالية في الكويت، تم إطلاعهم على تطورات وإنجازات الكلية وتخصصات التدريس لديها. وبعد ذلك تم اصطحابهم في جولة في الحرم الجامعي وتم تعريفهم بشكل مباشر على التسهيلات التي تقدمها الكلية. وتعليقاً على الزيارة، قال السفير الاسترالي في الكويت جوناثان جيلبرت: «أتقدم بجزيل الشكر إلى الكلية الأسترالية في الكويت لاستضافتها مؤخرًا مجموعة مكونة من ستة طلاب أستراليين من الجامعة الوطنية الأسترالية وجامعة كانبيرا. وقد تلقيت تعليقات إيجابية للغاية حول جولتهم في الحرم الجامعي، والتفاعل مع الطلاب والفلسفة والأهداف التعليمية للكلية الأسترالية في الكويت.

