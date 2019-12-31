وطن النهار

أشاد رئيس مكتب ممثلية تايبيه التجاري لدى البلاد «هاوا- وي مو» بالعلاقات التجارية بين تايوان والكويت التي قال انها قديمة وتتطور باستمرار، مشيرا إلى أن حجم التبادل بينهما يرتفع في كل مرة وذلك لان تايوان الان أصبحت اكثر متانة ولديها العديد من الصناعات مشيرا الى مشاركة شركة تايوانية في تشييد الدائري السادس. وقال مو في تصريح صحافي على هامش اعلانه بدخول فاكهة «القشطة» التايوانية الى البلاد: ان مساهمة الشركات التايوانية في الكويت تاتي بمشاركتها في تنفيذ الخطة التنموية من خلال الشركات الصينية حيث ان العديد من الشركات التايوانية تعمل في الصين والولايات المتحدة، مشيراً الى ان هناك 9 طلبة تايوانيين يدرسون اللغة العربية في الكويت. وحول حجم التبادل التجاري بين البلدين قال مو بلغ 5.2 مليارات دولار العام الماضي، معظمها تتعلق بالمواد النفطية، اما حجم الاستثمارات التايوانية في الكويت فتقدر بنحو 10 ملايين دولار.

وأضاف: إنه على مر السنين، عززت تايوان روابطها وعلاقاتها التكاملية مع الكويت، حيث يمكن رؤية العديد من المبادرات الجديدة في مجالات التجارة والسياحة والتعليم والصحة العامة، حيث قمنا بتوريد فاكهة «القشطة» من تايوان إلى الكويت، فضلا عن التعاون مع بنك الدم الكويتي، بدعم من الأصدقاء الكويتيين، كما ذهب أول طالب كويتي إلى تايوان لدراسة درجة الماجستير، وفي المقابل التحق 9 طلاب تايوانيين بجامعة الكويت لدراسة اللغة العربية في اطار التبادل التعليمي.

مشيراً الى انه ووفق احصائيات 2018 فقد زار تايوان 4 آلاف كويتي مشيرا الى ان الحصول على التأشيرة سهل جداً وذلك عبر «الاون لاين» حيث تستغرق إجراءات الحصول عليها 24 ساعة فقط لا غير.

وبين مو أن تايوان والكويت يمكنهما مواصلة التفاعل معاً بطريقة إيجابية، مبدياً اعتزازه بفرص العمل مع الكويت وشعبها، حيث يمكن فتح فصل جديد للعلاقات المستدامة.

وذكر إن عام 2019 يمثل عاماً صعودياً لتايوان كأكبر 22 اقتصاداً، لافتا الى أن بلاده حققت نمواً اقتصادياً بلغ %2.5 تقريباً في الربع الثاني من العام الحالي، وهو الأعلى بين المنافسين الرئيسيين في آسيا.

وقال مو: من المتوقع أن يكون الأداء أقوى حتى عام 2020، مبينا أن تايوان حافظت على معدلات البطالة بثبات عند %3.7، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 19 عاماً. موضحاً أنه بحسب تقرير التنافسية العالمية احتلت تايوان المرتبة 13 بين 140 دولة، كما جرى تصنيف تايوان وألمانيا والولايات المتحدة وسويسرا كأربعة مبتكرين رائعين

وعن القشطة التايوانية اكد انها متوفرة في الاسواق الكويتية وان المتوفر منها بنكهة الفانيلا مثل الايس كريم معددا الفوائد الصحية لفاكهة القشطة التي قال انها تحتوي على البوتاسيوم العالي و تحافظ على صحة القلب وتقلل من خطر الاصابة بالأمراض المزمنة لاحتوائها على فيتامين سي كما انها غنية بالمضادات الاكسدة و الالياف الغذائية العالية.

واعرب مو في الختام عن سعادته لدخول هذه الفاكهة للكويت، لافتا الى انه يعمل على توريد انواع اخرى من الفواكه و المنتجات الزراعية التايوانية للكويت موضحا في ذات الوقت ان تايوان ارض خصبة وبها انواع عديدة من الفواكه الطازجة.

