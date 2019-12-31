وطن النهار

في اقتراح بقانون قدمه إلى مجلس الأمة دعا النائب شعيب المويزري لتعديل بعض احكام القانون رقم 12/1963 في شان اللائحة الداخلية لمجلس الامة وتعديل بعض احكام القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة، تألف المقترح من 3 مواد أساسية نصت الأولى منها على أن يضاف بند جديد عاشرا الى المادة رقم (43) من القانون رقم 12/1963 المشار اليه نصها التالي: عاشرا - لجنة حماية الاموال العامة وعدد اعضائها خمسة ويدخل في اختصاصها دراسة تقرير الاموال المستثمرة المقدمة من رئيس ديوان المحاسبة الى رئيس مجلس الامة الذي يتم اعداده بموجب قانون حماية الاموال العامة رقم (1) لسنة 1993 وما تضمنه من ملاحظات ومخالفات مالية، متابعة تنفيذ الحكومة للتوصيات التي تبديها اللجنة بتقريرها.

اما المادة الثانية فدعت إلى الغاء المادة الثامنة من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة، فيما جاء في المادة الثالثة «تستبدل المادة رقم 7 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بالنص التالي: المادة رقم 7: على الجهات المشار اليها بالمادة الثانية والتي تستثمر أموالا تجاوز قيمتها 100 ألف دينار في الداخل او الخارج ان تقدم الى الوزير المختص تقريرا سنويا تفصيليا كاملا عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها وحالتها والارصدة غير المستثمرة وذلك خلال الثلاثة اشهر التالية لنهاية السنة المالية للدولة، او خلال ذات المدة في حال اختلاف مواعيد السنة المالية لها عن السنة المالية للدولة، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل عن الأموال المستثمرة في الجهات التي يشرف عليها خلال الشهر التالي لانتهاء المدة المحددة بهذه المادة. وعلى رئيس الديوان تسليم رئيس مجلس الامة نسخة من هذا التقرير متضمنا ملاحظاته والمخالفات المالية والإدارية المتعلقة بالأموال المستثمرة، وافادة الجهة وتعقيب الديوان عليها وذلك خلال شهرين من تاريخ استلام تقرير الوزير المختص.

وجاء في المذكرة الايضاحية ان الاقتراح جاء ليبلغ المشرع أهدافه المرجوة في احكام الرقابة على الأموال العامة والذود عنها من خلال تقديم تقارير اكثر شمولية ومدققة وبتوقيتات تتسق مع اعداد الحساب الختامي للدولة حيث تم استبدال نص المادة رقم (7) من القانون رقم 1/1993 بشأن قانون حماية المال العام بالنص الاتي وهو الزام الجهات المشار اليها بالمادة الثانية من القانون المشار اليه بان تقدم الى الوزير المختص تقريرا سنويا تفصيليا كاملا عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها وحالتها والارصدة الغير مستثمرة وذلك خلال الثلاثة اشهر التالية لنهاية السنة المالية للدولة، والزام الجهات التي تختلف مواعيد سنتها المالية عن السنة المالية للدولة بتقديم التقرير المشار اليه خلال الثلاثة اشهر التالية بالنسبة لنهاية السنة المالية لها، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل عن الأموال المستثمرة في الجهات التي يشرف عليها خلال الشهر التالي للمهلة المشار اليها في الحالتين السابقتين. وعلى رئيس ديوان المحاسبة تسليم رئيس مجلس الامة نسخة من هذا التقرير متضمنا ملاحظاته التي اظهرتها عمليات التدقيق والفحص والمخالفات المالية والإدارية المتعلقة بالأموال المستثمرة، وافادة الجهات المشار اليها وتعقيب الديوان وذلك خلال مدة أقصاه شهرين من تاريخ انقضاء شهر من تاريخ وصول تقرير الوزير المختص اليه حتى تتمكن لجنة حماية الأموال العامة مباشرة اختصاصاتها.

