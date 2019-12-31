وطن النهار

دعا النائب عيسى الكندري الحكومة الى تكليف وزير الصحة بسرعة اصدار قرار يُحدد فيه الشرائح الجديدة التي يجب أن تتمتع بالتأمين الصحي أُسوة بالمواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المشمولين بهذه الخدمة بموجب القانون رقم 114/ 2014 إعمالاً لنصــوص المواد (7، 8، 11، 15، 29) من الدستور والمادة الثانية من القانون رقم 114/ 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.

جاء ذلك ضمن اقتراح برغبة قدمه إلى مجلس الأمة وصدره بقوله: صدر دستور البلاد في عام 1962 وتحت عنوان: الباب الثاني «المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي» نص على مبادئ العدل، والمساواة، وتكافؤ الفرص للمواطنين، وأن الدولة تكفُل المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، وأنها تُعنى بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، ثم نص في الباب الثالث وتحت عنوان (الحقوق والواجبات العامة) على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين (المواد 7، 8، 11، 15، 29).

واضاف: وفي 23 يوليو 2014 صدر القانون رقم 114 / 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ومضى بقوله: وجاء في المذكرة الايضاحية المرافقة لهذا القانون أن الدولة دأبت على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وخاصة المتقاعدين منهم دون مقابل مادي إيماناً منها بضرورة توفير هذه الرعاية للمحافظة على حياة وصحة الفرد والمجتمع وذلك عملاً بالمادتين (11، 15) من الدستور.

وختم بقوله: بناء على ذلك ورغبة في انصاف الشرائح المحرومة من خدمات التأمين الصحي فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة السابق لعرضه على المجلس.

