وطن النهار

دعا النائب اسامة الشاهين الى «تعيين موظفي علاقات عامة من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لبيت القرين». جاء ذلك ضمن اقتراح برغبة صدره بقوله: (شهد بيت القرين احدى ابرز بطولات المقاومة الكويتية ابان الغزو العراقي للكويت، حيث وقعت فيه معركة في تاريخ 24/2/1991 قتل على اثرها «12» من افراد المقاومة، وقام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بتحويل المنزل الى متحف لتخليد ذكرى الشهداء، بعدما امر المغفور له الشيخ جابر الاحمد بذلك، الا اننا لا نجد في هذا المتحف ادارة لاستقبال الزائرين له او العناية به). وختم قائلا اتقدم بالاقتراح برغبة المذكور لعرضه على مجلس الأمة .