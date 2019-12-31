وطن النهار

تحقيقاً لرؤية ورسالة دولة الكويت تجاه القضايا المتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل ودمج المسنين، أشهرت الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين لمدة غير محدودة بموجب القرار الوزاري لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (116/أ) لسنة 2014 والصادر بتاريخ 25/6/2014، بهدف تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المادية والمعنوية لرعاية المسنين، وتوفير الاحتياجات الصحية والنفسية والمعدات الطبية والأجهزة التعويضية والتأهيلية لهم، ونشر الوعي بين المسنين وأسرهم عن خدمات رعاية المسنين التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والوزارات الأخرى وتوعيتهم بتشريعات رعاية المسنين، والعمل على توعية المسنين والأسر والمجتمع بسمات الشيخوخة والتطورات التي تطرأ على المسنين وكيفية المساعدة على تجاوز مشكلاتهم، وعمل برامج اجتماعية وثقافية وحرفية لدمجهم في المجتمع .

وبعد استكمال الاجراءات القانوية واصدار الموافقة الرسمية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الخارجية بشأن توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي في مجال رعاية وتأهيل كبار السن بين الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين بدولة الكويت ومركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان» بدولة قطر تم توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان» والجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين وقعها كل من مبارك بن عبدالعزيز آل خليفة المدير التنفيذي لمركز إحسان والسيد إبراهيم طاهر البغلي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمسنين، وقد تضمنت الاتفاقية العديد من البنود التي من شأنها أن توثق أواصر التعاون بين الطرفين وتقدم جميع أشكال التمكين والرعاية لكبار السن وتبادل الخبرات والامكانات بما يخدم فئة كبار السن في كل من البلدين.

وإذ كانت المواثيق الدولية تنص على أن الدول تتكفل برعاية وخدمة وتأهيل كبار السن وتقديم الدعم لهم في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل.

ورغبة في الإسهام في تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية في دولة قطر، فقد قامت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر (حفظها الله) في غضون عام 2002 بتأسيس مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان» بهدف تعزيز الاعتراف بدور كبار السن وإسهاماتهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتمكينهم ودعم مشاركتهم النشطة في جميع المجالات ونشر الوعي المجتمعي بحقوقهم وقضاياهم الأساسية والعمل على تحقيق التواصل بين الأجيال والتأكيد على دور الأسرة في رعايتهم، ويعمل المركز اعتباراً من العام 2013 تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.

وانطلاقاً من إعلان الكويت تعزيز دور المجتمع المدني وجمعيات النفع العام كشركاء رئيسيين ببرامج التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة الصادر عن الاجتماع الخليجي الموسع لرعاية كبار السن تحت شعار المشاركة المجتمعية لتعزيز صحة كبار السن المنعقد في الكويت خلال الفترة من 8-10 اكتوبر 2016.

وإدراكا من الأطراف بأهمية دعم أواصر التعاون بينهما، بما يمكن من تبادل الخبرات والآراء والمبادرات والتعرف على ما تحقق من إنجازات لرعاية وخدمة وتأهيل كبار السن، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.

أكد رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ابراهيم طاهر البغلي ان المواثيق الدولية تنص على ان الدول تتكفل برعاية وخدمة وتأهيل كبار السن بل وتهتم على تقديم المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل.

واشار البغلي الى ان القوانين والتشريعات الصادرة بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين في كل من دولة قطر ودولة الكويت واعلان الكويت تعزيز دور المجتمع المدني وجمعيات النفع العام كشركاء رئيسيين ببرامج التمتع بالصحة في مرحلة الشيوخة الصادر عن الاجتماع الخليجي الوسع لرعاية المسنين تحت شعار المشاركة المجتمعية لتعزيز صحة المسنين.

واكد البغلي ان مركز «إحسان» في دولة قطر الشقيقة والجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين حرص على تفعيل الشراكة المجتمعية بين المؤسسات الحكومية والقطاعات الاهلية وجمعيات النفع العام في مجالات تقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة بصفة عامة وكبار السن بصفة خاصة.

وكشف البغلي على توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ومركز «إحسان» في دولة قطر الشقيقة، مضيفا انه تم الاتفاق من خلال المذكرة على عدة بنود اهمهما:

1- تحقيق الشراكة المجتمعية بين مؤسسات وجمعيات النفع العام لصالح الفئة المستهدفة (كبار السن).

2- الاستفادة من خبرات وامكانات مؤسسات وجمعيات النفع العام وأفراد ومؤسسات المجتمع المدني بصفة عامة، لتحقيق أهداف الطرفين المشتركة.

3- العمل على تمكين كبار السن لتحقيق دمجهم في قطاعات المجتمع الحكومية والمدنية ومؤسساتها العاملة في المجالات الصحية والاجتماعية والثقافية.

4- مشاركة كبار السن القادرين والراغبين في التنمية المجتمعية ومنحهم الفرصة وإشراكهم في اختيار البرنامج والانشطة الملائمة لهم.

تشمل مجالات التعاون المشترك بين الطرفين المحاور التالية:

1- تبادل المعارف والخبرات المختلفة في مجال تمكين ورعاية وخدمة وتأهيل كبار السن:

يؤكد الطرفان عزمهما على تبادل المعلومات والخبرات في مجال تمكين ورعاية وخدمة وتأهيل كبار السن، ودعم وتبني المبادرات الإيجابية في مجال رعاية كبار السن مع تسخير الامكانات المتاحة لديهما للعمل المشترك لنشر الوعي بين أفراد المجتمع عن حقوق كبار السن في التمكين والرعاية المتكاملة ونشر القيم الداعمة لاحترام وتوقير وبر كبار السن ورعايتهم الكاملة.

2- التعاون في اقامة الأنشطة المشتركة والفعاليات والمؤتمرات ذات الاتجاهات وقضايا تمكين رعاية كبار السن ذات الاهتمام المشترك:

يسعى الطرفان إلى تبنى ودعم الانشطة الاجتماعية والثقافية والعلمية التي تهدف إلى تعزيز الاهتمام بتمكين ورعاية كبار السن وإعداد الكوادر والقيادات المجتمعية المدربة والمؤهلة لتقديم الرعاية المتكاملة لكبار السن، ويعمل الطرفان على توفير الخبراء في نواحي الرعاية الاجتماعية وتقديم الخدمات في حالة الاتفاق على إقامة منتديات أو ندوات أو ورش عمل لصالح كبار السن.

3- الدعم الفني والمشورة الاجتماعية والنفسية والفنية:

يتعاون الطرفان من أجل وضع وتحديث سياسات وبروتوكولات داعمة لحقوق كبار السن ومراعية لاحتياجاتهم وتتفق مع المعايير والاستراتيجيات وخطط العمل العالمية والإقليمية والعربية بهدف تمكين ورعاية كبار السن، والاستفادة من الامكانات الاجتماعية والنفسية والفنية المتاحة لدى كلٍ منهما لتطوير وتحديث سياسات وخطط الرعاية المجتمعية لكبار السن ودعم حقوقهم وتقديم المشورة الاجتماعية والنفسية والفنية التي تراعي احتياجاتهم وتلبي تطلعاتهم.

4- إجراء الدراسات والبحوث والمسوحات والرصد:

يتعاون الطرفان مع الجامعات ومراكز البحوث والباحثين لتشجيع ودعم اجراء البحوث والدراسات والمسوحات الاجتماعية وفقاً للمنهجية العلمية والتي تهدف الى تحديث وتطوير قاعدة معلومات عن الصحة الاجتماعية لكبار السن بأبعادها المختلفة في كلا البلدين، والاستفادة من نتائج البحوث والدراسات لتطوير الخطط والبرامج الداعمة للرعاية المتكاملة لكبار السن، وفق الأنظمة القانونية في دولة كل طرف.

5- تبادل الدعم في مجالات العمل المشترك:

يوفر كل طرف للطرف الآخر الدعم اللوجيستي والتدريبي والفني والإداري المطلوب، حسب طبيعة كل نشاط أو برنامج يتم الاتفاق عليه، بما يتفق مع النظم والإجراءات المتبعة لدى كل طرف.

6- التعاون في تنفيذ بنود إعلان الكويت لتعزيز دور المجتمع المدني وجمعيات النفع العام كشركاء رئيسيين ببرامج التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة الصادر عن الاجتماع الخليجي الموسع لرعاية كبار السن تحت شعار المشاركة المجتمعية لتعزيز صحة كبار السن المشار إليه.

1- الفعاليات السنوية:

- اليوم العالمي لكبار السن.

- اليوم العالمي للتوعية بشأن الإساءة لكبار السن.

- اليوم العالمي للوقاية من السقوط.

- اليوم العالمي للتطوع.

- اليوم العالمي لحقوق الانسان.

- يوم الأسرة.

2- الفعاليات الخليجية:

- الأسبوع الخليجي لرعاية كبار السن.

وفي الختام شكر البغلي مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان» وعلى رأسهم المدير التنفيذي الشيخ مبارك بن عبدالعزيز على تلبية الدعوة في زيارة الكويت الاطلاع على ما تقوم به مبرة ابراهيم طاهلر البغلي للابن البار من فعاليات وأنشطة واشكر موصول لجميع العاملين بالجمعية على جهودهم المثمرة من اجل تحقيق أهداف الجمعية من رعاية وتأهيل المسنين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو امير البلاد (قائد الإنسانية) الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وولي عهده الامين سائلين الله عز وجل ان يديم على وطننا الحبيبة الكويت بنعمة الامن والخير والاستقرار. ومن جانبه اكد المدير التنفيذي الشيخ مبارك بن عبدالعزيزال خليفة ان مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان» يعمل على خدمة كبار السن الاهتمام بتمكين ورعاية كبار السن وإعداد الكوادر والقيادات المجتمعية المدربة والمؤهلة لتقديم الرعاية المتكاملة لكبار السن واشاد آل خليفة على ما تقوم به مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار والجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين وعلى راسهم السيد ابراهيم طاهر البغلي رئيس مجلس الادارة وراعي الجائزة البغلي للابن البار في خدمة كبار السن وتعزيز بر الوالدين.

وفي الختام شكر الشيخ مبارك بن عبدالعزيز أل ثاني رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين وراعي جائزة البغلي للابن البار السيد ابراهيم طاهر البغلي على حسن الضيافة والكرم وذلك من خلال دعوته لزيارة دولة الكويت الشقيقة والشكر موصول لجميع العاملين في الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين وجائزة البغلي للابن البار.

