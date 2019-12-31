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وطن النهار

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تهنئة بمناسبة العام الجديد 2020


يتقدم رئيس مجلس ادارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار ورئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين وراعي جائزة البغلي للابن البار العم ابراهيم طاهر البغلي ونائب رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ورئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار علي حسن عبدالحسين محمد وجميع العاملين بالجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ومبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار وجائزة البغلي للابن البار بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء والى أسرة آل الصباح الكرام والى جميع ابناء الشعب الكويتي الكريم والمقيمين في وطننا العزيز والى الأمتين العربية والاسلامية بمناسبة العام الجديد 2020.
داعين المولى عز وجل في هذه السنة الجديدة ان يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.
وكل عام والجميع بألف خير.


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