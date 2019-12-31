وطن النهار

إن دولة الكويت من أولى الدول التي اهتمت بقضايا كبار السن المعاصرة في ظل قيادة قائد الإنسانية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح حفظه الله ورعاه بسنها القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين وبإشهارها الجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين لتحقيق التكامل الاجتماعي وباختيار مشروع رعاية وتأهيل المسنين كأفضل المشاريع الرائدة في مجال العمل المجتمعي والتي قامت على تنفيذها مؤسسات القطاعين الاهلي والحكومي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي .

وان الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين حريصة على توفير جميع أنواع الرعاية والدعم لكبار السن والعمل على حفظ كرامتهم وتوفير سبل الراحة والطمأنينة والامان لهم ايماناً منها برسالتها الاجتماعية وتنفيذاً للتوجه العام للدولة وهيئة الامم المتحدة بشأن رعاية المسنين بتأهيلهم مهنياً واجتماعياً وصحياً عن طريق مشاركتهم المناسبات والاعياد والاحتفالات وشعورهم بعدم تهميش أو تسطيح الدولة لهم عن طريق تنظيم لقاءات توعوية وارشادية لإدراك مكتسبات خبرتهم الحياتية في بناء المجتمع وايضا العمل على اكتشاف واستثمار مواهبهم والحث على تقريبهم من أسرهم ومحيطهم المجتمعي لبث روح التفاؤل والامل في نفوسهم اجتماعياً باقامة أنشطة وفعاليات ومؤتمرات بالقضايا ذات الاهتمام برعاية كبار السن.

وإن المسنين بحاجة إلى معاملة خاصة فمرحلة الشيخوخة مرحلة حرجة في عمر الانسان تحتاج منا إلى التكاتف والتآزر في اعطاء تلك الفئة حقهم المجتمعي الشامل من خلال تحقيق أهداف الجمعية الداعم لرعاية المسنين وبدورها قامت الجمعية بتوقيع مذكرة تعاون مع وزارة الصحة بهدف تنظيم آلية استفادة كبار السن من الخدمات الطبية والتوعوية .

تحقيقاً لرؤية ورسالة دولة الكويت تجاه القضايا المتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل ودمج المسنين، أشهرت الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين لمدة غير محدودة بموجب القرار الوزاري لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (116/أ) لسنة 2014 والصادر بتاريخ 25/6/2014، بهدف تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المادية والمعنوية لرعاية المسنين، وتوفير الاحتياجات الصحية والنفسية والمعدات الطبية والأجهزة التعويضية والتأهيلية لهم، ونشر الوعي بين المسنين وأسرهم عن خدمات رعاية المسنين التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والوزارات الأخرى وتوعيتهم بتشريعات رعاية المسنين، والعمل على توعية المسنين والأسر والمجتمع بسمات الشيخوخة والتطورات التي تطرأ على المسنين وكيفية المساعدة على تجاوز مشكلاتهم، وعمل برامج اجتماعية وثقافية وحرفية لدمجهم في المجتمع .

وإذ كانت المواثيق الدولية تنص على أن الدول تتكفل برعاية وخدمة وتأهيل كبار السن وتقديم الدعم لهم في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل.

ورغبة في الإسهام بتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية، فقد قامت الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة ومركز الملك سلمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية الشقيقة ومركز إحسان في دولة قطر الشقيقة وذلك ايماناً من الجمعية بالتعاون في مجال رعاية وخدمة وتأهيل كبار السن وبهدف تعزيز الاعتراف بدور كبار السن وإسهاماتهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتمكينهم ودعم مشاركتهم النشطة في جميع المجالات ونشر الوعي المجتمعي بحقوقهم وقضاياهم الأساسية والعمل على تحقيق التواصل بين الأجيال والتأكيد على دور الأسرة في رعايتهم، ويعمل المركز اعتباراً من العام 2013 تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.

وانطلاقاً من إعلان الكويت لتعزيز دور المجتمع المدني وجمعيات النفع العام كشركاء رئيسيين ببرامج التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة الصادر عن الاجتماع الخليجي الموسع لرعاية كبار السن تحت شعار المشاركة المجتمعية لتعزيز صحة كبار السن المنعقد في الكويت خلال الفترة من 8-10 اكتوبر 2016.

وإدراكا من الأطراف بأهمية دعم أواصر التعاون بينهما، بما يمكن من تبادل الخبرات والآراء والمبادرات والتعرف على ما تحقق من إنجازات لرعاية وخدمة وتأهيل كبار السن، من أجل تحقيق الأهداف.

وفي الختام اشكر جميع العاملين بالجمعية على جهودهم المثمرة من اجل تحقيق أهداف الجمعية من رعاية وتأهيل المسنين في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو امير البلاد (قائد الانسانية) الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وولي عهده الامين سائلين الله عز وجل ان يديم على وطننا الحبيب الكويت نعمة الأمن والخير والاستقرار.

