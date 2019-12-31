الأولى

«كالمستجير من الرمضاء بالنار».. هكذا وجد احد طلاب الصف العاشر باحدى المدارس الخاصة نفسه، بعد ان حاول ان يستجير بالغش ويتغلب بواسطته على الاسئلة التي لم يستعد لها الاستعداد اللازم، لعله ينال درجة عالية في امتحان اليوم الاخير ( تاريخ الكويت ) الذي عقد يوم الخميس الماضي.

الطالب اقدم على وضع سماعة دقيقة في اذنه ليستعين من خلالها بصديق يمكن ان يملي عليه الاجابات، ولكن اتت الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد غاصت السماعة في اذن الطالب مسببة له الاما مبرحة، فلم يجد بدا من اخبار الملاحظ بما يعانيه من متاعب وآلام.

وهنا بدأت فصول القصة تتوالى بعدما اضطرالطالب الى الاعتراف الكامل تحت وطأة سوء حالته الصحية.

وأكدت مصادر لـ «النهار» ان الطالب لجأ للمعلم الملاحظ شاكيا من شدة الألم «استاذ اذني تعورني»، نظرا لوجود سماعة في داخلها، وهنالك تدخل المعلم على الفور وحرر له محضر غش، ثم ارسله الى عيادة المدرسة غير ان الممرض لم يستطع اخراج السماعة فاضطر الى ارساله الى اقرب مستشفى وبالفعل تم اسعافه واخراج السماعة من اذنيه.

المثير في الموضوع ان ولي امر الطالب تقدم بشكوى ضد المدرسة متجاهلا اعتراف ابنه وتوقيعه على محضر الغش، وحاول ان يصعد الموضوع باعتبار ان لجنة المراقبة لم تحصل على السماعة وليست في حوزتها.

ولا تزال الشكوى امام جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم.

