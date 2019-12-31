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أكد رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» محمد العثمان أن جميع أنظمة الشركة وقنوات الدفع الإلكتروني عادت إلى طبيعتها كالمعتاد، مشيراً إلى أن البنك المركزي كان على اتصال دائم مع الشركة وأعطى توجيهاته فور حدوث الخلل الفني وحتى عودة الخدمة إلى طبيعتها وصولاً إلى استكمال كامل الطاقة التشغيلية للشركة.

ولفت العثمان، في بيان صحافي، أن الشركة واجهت الأربعاء الماضي، خللاً فنياً طارئاً أدى إلى انقطاع الخدمة منذ الساعة السادسة إلا الربع وحتى السادسة و39 دقيقة انخفضت معها الطاقة التشغيلية للشركة بواقع 30 في المئة. وأضاف أن الشركة لديها أنظمة مراقبه ومتابعة متطورة قامت بالتنبيه لوجود الخلل الفني وهو ما استغرق قرابة 55 دقيقة لحين عودة الخدمة إلى طبيعتها واستعادة كامل الطاقة التشغيلية. وأضاف أن محافظ البنك المركزي أعطى توجيهاته بتكليف مستشار عالمي لتقييم مستويات الكفاءة التشغيلية وأمن المعلومات لدى شركة كي نت، وكذلك تقديم المقترحات الخاصة بالتطوير والتحسين عبر إضافة المزيد من عناصر الحماية والأمان، في بوابة الدفع الإلكتروني الخاصة بها. وأوضح أن شركة «كي نت» ستقدم خطط استمرارية الاعمال وإدارة الأزمات ونتائج الاختبارات للبنك ومراجعة لتصوراتها للبنك المركزي والخطوات المتخذة من جانبها بشأن ضمان استمرارية الخدمات المقدمة دون انقطاع في ضوء الخلل الفني الأخير. وأكد العثمان سلامة الشبكة الإلكترونية وأنظمة المعلومات الخاصة بعمليات الدفع الإلكتروني لشركة «كي نت»، مشيراً إلى أن جميع قنوات الدفع لدى الشركة تتمتع بمستويات عالية من الأمان والحماية.