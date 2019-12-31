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قال وزير العدل وزير الأوقاف د. فهد العفاسي رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ان اللجنة استعرضت امس نظام الاحالة الوطنية المتعلق بالتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر، وفق مرئيات جميع الجهات الوطنية وتقرراعتماده كنظام وطني لمنع الاتجار بالأشخاص.

وأوضح ان نظام الاحالة الوطنية يقوم على 6 مراحل تسهم بشكل عملي في التعرف على ضحايا الاتجار والتحقيق والملاحقة القانونية والقضائية وتقديم الحماية والمساعدة للضحايا والعمل على تمكينهم من العودة الطوعية لبلدانهم والمساهمة في اعادة ادماجهم في مجتمعاتهم. وقال ان هذا ما تقوم به الكويت من خلال جهود تتوافق مع المعايير الدولية، مشيرا الى ان الاحالة الوطنية ستسهم في خلق كوادر وطنية قادرة مستقبلا على التصدي لهذه الجريمة. وأشار العفاسي الى ان اللجنة اعتمدت شعارا خاصا بها وتسمية متحدث رسمي لها هو مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان الوزير المفوض طلال المطيري. ولفت الى قيام اللجنة باستعراض عدد من الحالات والأشكال المتعلقة بالعمالة وغيرها من التي تندرج تحت مفهوم الاتجار بالأشخاص كما استوضحت طريقة معالجة الحالات المتعلقة بالعمالة وغيرها.