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«الصحة»: آلية لتجديد إقامات المرضى في لندن

شايع النبهان
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الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

دعا المكتب الصحي في لندن المرضى المبتعثين الى تجديد الاقامة قبل انتهائها بشهر على الأقل في حال توقع مكوث المريض تحت العلاج اكثر من 6 أشهر.
وبين امكان التواصل مع المكتب الصحي حول هذا الشأن سواء من خلال الهاتف او بالحضور، مشددا على ان من البيانات المطلوبة لتجديد الفيزا تقرير حديث موقع من الطبيب المعالج يحدد فيه فترة العلاج بالاضافة الى الرسوم 1087 جنيها استرلينيا تدفع عن طريق الموقع الخاص بالانترنت.
من جانب آخر عقد اجتماع تنسيقي بين وزارتي الصحة والأشغال، لبحث سبل التعاون حول تنفيذ وتطوير المشاريع والبنية التحتية لمنطقة الصباح الصحية.


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