الأولى

اعلن مصدر مطلع في وزارة المواصلات تقليص الهيكل التنظيمي للوزارة اثر دمج بعض الادارات والغاء بعضها الاخر او تحويلها لوحدات تنظيمية. وقال ان الوزارة بدأت التحضير لاعلان هيكلها الجديد مع بداية العام 2020، لافتا الى ان وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص اطلع على التعديلات التي وافق عليها ديوان الخدمة، موضحا انه من المنتظر ان تتضح الصورة كاملة خلال الايام المقبلة. من جهة اخرى اشار المصدر لـ«النهار» الى ان قرار التجديد لـ5 وكلاء مساعدين لم يبت حتى الان لافتا الى ان هؤلاء الوكلاء ستنتهي خدماتهم للفترة الثانية في ابريل 2020. وزاد: حسب توصيات مجلس الوزراء فان اقصى حد لبقاء الوكلاء المساعدين في الجهات الحكومية فترتان متتاليتان فقط وبعدهما يتم تغيير الدماء والاستعانة بالطاقات الشبابية لتولي المناصب القيادية.

