loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

إعلان هيكل «المواصلات» الجديد بداية 2020

فايز الزعل
مقالات أخرى للكاتب
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

اعلن مصدر مطلع في وزارة المواصلات تقليص الهيكل التنظيمي للوزارة اثر دمج بعض الادارات والغاء بعضها الاخر او تحويلها لوحدات تنظيمية. وقال ان الوزارة بدأت التحضير لاعلان هيكلها الجديد مع بداية العام 2020، لافتا الى ان وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص اطلع على التعديلات التي وافق عليها ديوان الخدمة، موضحا انه من المنتظر ان تتضح الصورة كاملة خلال الايام المقبلة. من جهة اخرى اشار المصدر لـ«النهار» الى ان قرار التجديد لـ5 وكلاء مساعدين لم يبت حتى الان لافتا الى ان هؤلاء الوكلاء ستنتهي خدماتهم للفترة الثانية في ابريل 2020. وزاد: حسب توصيات مجلس الوزراء فان اقصى حد لبقاء الوكلاء المساعدين في الجهات الحكومية فترتان متتاليتان فقط وبعدهما يتم تغيير الدماء والاستعانة بالطاقات الشبابية لتولي المناصب القيادية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة