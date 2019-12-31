مال وأعمال

شهدت بورصة الكويت خلال 2019 تداولات للاجانب بقيمة 2.112 مليار دينار وسط توقعات بتدفق المزيد من تدفق الاستثمار الاجنبي خلال 2020 بعد الترقية الثالثة في مؤشر MSCI عن ترقية الكويت إلى سوق ناشئ لتستكمل البورصة سلسة ترقيتها في الاسواق الناشئة بعد ادراجها في مؤشر فوتسي راسل FTSE Russell للأسواق الناشئة و ستاندرد آند بورز داو جونز.

واشارت الاحصائية التي اعددتها النهار الى ان حجم تعاملات الاجانب في 2019 تنوعت ما بين 1.324 مليار دينار شراء اسهم مقابل عمليات بيع بقيمة 787 مليون دينار بفارق 537.6 مليون دينار، وذلك مع توقعات وكالات التصنيف الدولية بتدفق ما يقارب من 3.5 مليارات دولار الى البورصة الكويتية بالاضافة الي ان عمليات التداول في السوق تتماشي مع محافظة الصناديق الاستثمار الاقليمية على استثماراتها بالسوق الكويتي بعد دخولها مؤشرات الاسواق الناشئة.

وكشفت الاحصائية عن انه مدار 11 شهرا ركز الاجانب في تداولاتهم في البورصة حيث قاموا بشراء اسهم بقيمة 1.324 مليار دينار استحوذت منها المؤسسات والشركات على نسبة 87% من خلال شراء الاسهم بقيمة 1.158 مليار دينار، يليها في التداولات تداولات الافرد التي 109.966 ملايين دينار بنسبة 8.3 في المئة بينما اتجهت تعاملات صناديق الاستثمار الى شراء بقيمة 55.980 مليون دينار بنسبة 4.2%، وتمت هذه التداولات عبر 265.382 صفقة موزعة ما بين 214.486 صفقة قامت بها المؤسسات والشركات بنسبة 80.82% يليها صفقات الافراد بعدد 40.346 الف صفقة بنسبة 15.2% ثم صفقات التي قامت بها الصناديق وبلغت نحو 10.550 آلاف صفقة بنسبة 3.98 في المئة.

واشارت الاحصائية الى ان مشتريات الاسهم من الاجانب بلغت نحو 3.519 مليارات سهم واحتلت المؤسسات والشركات المقدمة بـ بشراء 2.348 مليار سهم بنسبة 66.7% يليها الافراد الذين اشتروا 1.062 مليار سهم بنسبة 30.2 في المئة واخيرا صناديق الاستثمارية الذي اشتروا 108.662 أسهم بنسبة 3.1 في المئة.

اما عن مبيعات الاجانب في بورصة الكويت فكشفت الاحصائية عن اجمالي مبيعاتهم على مدار 11 شهرا بلغت 787.261 مليون دينار استحوذت منها المؤسسات والشركات على نسبة 77.1% من خلال بيع الاسهم بقيمة 606.775 ملايين دينار، يليها في التداولات تداولات الافرد التي 113.329 مليون دينار بنسبة 14.4 في المئة بينما اتجهت تعاملات صناديق الاستثمار الى البيع بقيمة 67.157 مليون دينار بنسبة 8.5%، وتمت هذه التداولات عبر 174.455 الف صفقة موزعة ما بين 111.550 الف صفقة قامت بها المؤسسات والشركات بنسبة 63.9% يليها صفقات الافراد بعدد 47.112 الف صفقة بنسبة 27% ثم صفقات التي قامت بها الصناديق وبلغت نحو 15.7893 الف صفقة بنسبة 9.1 في المئة.

واشارت الاحصائية الى ان مبيعات الاسهم من الاجانب بلغت نحو 2.314 مليار سهم واحتلت المؤسسات والشركات المقدمة بـ ببيع 1.137 مليار سهم بنسبة 49.1% يليها الافراد الذين اشتروا 1.062 مليار سهم بنسبة 45.5 في المئة واخيرا صناديق الاستثمارية الذي باعو 124.496 سهما بنسبة 5.4 في المئة.

تترقب بورصة الكويت تدفقات استثمارات أجنبية ضخمة تقدر بنحو ملياري دولار وذلك مع إتمام عملية ترقية السوق ضمن مؤشرات MSCI والذي يتوقــع أن يكـون في شهـــر مايـــو 2020.

