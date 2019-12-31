مال وأعمال

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كشفت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن زيادة عدد رحلاتها من 24 ألف رحلة في 2016 إلى 30231 في 2017 بزيادة 26.3 %، كما زادت عدد المقاعد المتاحة من 4.1 ملايين إلى 6.1 ملايين مقعد، بمعدل زيادة قدرها 51%.

ورداً على سؤال برلماني قالت الشركة ان أعداد الركاب الفعلية ارتفعت من 2.9 مليون راكب إلى 4.1 ملايين راكب بزيادة 38%، وزاد عدد طائرات الأسطول بزيادة 10 طائرات من نوع بوينغ 777 في 2017، وزادت مصروفات الوقود بقيمة 34 مليون دينار، كما زادت مصروفات استئجار الطائرات بـ8 ملايين دينار.

وحول التدابير التي قامت بها الشركة لخفض المصروفات،لفتت الكويتية أنه تم اتخاذ 5 تدابير رئيسة تتمثل في مراجعة نظام العمولة والانتقال إلى نظام إلغاء العمولة ابتداء من يناير 2018 في معظم اسواق الكويتية، تم اتخاذ تدابير رقابية اضافية على تكاليف أنظمة الحجز العالمية، مراجعة الاتفاقات القائمة والتفاوض مع مزودي الخدمات حول العالم، اغلاق بعض المكاتب الخارجية ذات الأداء المنخفض في تونس وترونتو، بالإضافة إلى مشاركة الكويتية في مشروع التفاوض الجماعي المشترك مع مزودي الوقود في العالم للتوصل إلى افضل أسعار للوقود. شوقالت الشركة أنها تقوم حالياً بإعادة تسعير خدمة الإنترنت على متن طائراتها.

