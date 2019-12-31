مال وأعمال

شهد عام 2019 مغادرة العديد من المديرين التنفيذيين البارزين لمناصبهم، فاعتبارًا من شهر نوفمبر ترك 1480 مديرًا تنفيذيًا مناصبهم، مما يمثل زيادة قدرها 12% على أساس سنوي، و9% مقارنة بالشهر نفسه عام 2008. وهناك أسباب مختلفة وراء رحيل المديرين التنفيذيين عن مناصبهم، إلا أن الأسباب الأكثر شيوعًا ترجع إلى انخفاض أسهم الشركات وأرباحها، وفي التالي أبرز المديرين التنفيذيين الذين تركوا مناصبهم في 2019، وأسباب ذلك حسب الترتيب الزمني لمغادرتهم.

ففي خطاب بتاريخ 3 ديسمبر أعلن لاري بيدج المدير التنفيذي لـ «ألفابت» والرئيس «سيرجي برين» - واللذان أسسا معًا «جوجل» عام 2008، والشركة الأم «ألفابت» عام 2015- عن تنحيهما عن إدارة الشركة،. وأعلن كيفين بلانك أنه سيستقيل من منصب المدير التنفيذي لـ«آندر آرمور» للملابس الرياضية في نهاية هذا العام.

وتقاعد بيورن كيوس عن منصب المدير التنفيذي لـ«الخطوط الجوية النرويجية» في 11 يوليو، وذلك بعد 26 عامًا من تأسيسه لها، وقد تمكن كيوس الذي كان طيارًا مقاتلاً سابقًا من تحويل «الخطوط الجوية النرويجية» من شركة طيران صغيرة إلى واحدة من أكبر شركات الطيران الاقتصادي الأوروبية، لكن في المقابل وصلت ديون الشركة إلى 380 مليون دولار.

وأعلن ستيف نيلسون وفق تقرير نشره «أرقام» تقاعده عن منصب المدير التنفيذي لشركة «يونايتيد هيلث كير» للرعاية الصحية في 28 يونيو، بعد أن عمل 15 عامًا بها، وقد أشرف في العامين الأخيرين له في الشركة على أعمال التأمين الصحي التجارية والمدعومة من الحكومة. وبعد أن أمضى ستيفن تيماريس 16 عامًا في منصب المدير التنفيذي في شركة «بيد باث آند بيوند» ترك منصبه في 13 مايو، وذلك بعد ضغط المستثمرين لشهور لتنحيته عن منصبه هو وكامل أعضاء مجلس الإدارة.

وبعد أن شغل بيرناردو هيز منصب المدير التنفيذي لشركة «كرافت هاينز» للمواد الغذائية لمدة ست سنوات، قدم في 22 أبريل إخطارًا بتنحيه عن منصبه قبل شهرين من مغادرته.

وتنحى تيموثي سلون عن منصبه كمدير تنفيذي لبنك «ويلز فيرجو» في 28 مارس، بعد أقل من ثلاث سنوات من توليه هذا المنصب، فرغم خبرته التي تصل إلى 31 عامًا في المؤسسات المالية، إلا أن مهمته كانت صعبة للغاية، إذ كان عليه أن ينقذ سمعة البنك.

وتنحت جيشا ويليامز المديرة التنفيذية لشركة «بي جي آند إي» للكهرباء والغاز عن منصبها يوم 13 يناير هذا العام، بعد أن شغلت المنصب لمدة 22 شهرًا فقط، وذلك بعد أن وصلت التزامات الشركة المالية والتعويضات التي عليها دفعها إلى نحو 30 مليار دولار، بسبب تسببها في ما لا يقل عن 17 حريقًا هائلاً منذ عام 2017.

