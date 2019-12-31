مال وأعمال

كشفت مؤسسة البترول أن عدد من تمت إحالتهم للتقاعد منذ يناير 2017 وحتى سبتمبر 2019 بلغ 14 كويتياً بمسميات وظيفية مختلفة بدءاً من مستشار وحتى نائب العضو المنتدب لعمليات التسويق.

وأوضح وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل أن الحالات التي تم إنهاء خدماتها بعدم تجديد العقد ولم تصل أعمارهم 55 سنة حالتين من التسويق العالمي حسب توجيهات مجلس الوزراء.

ولفت الفاضل أنه لا يوجد لدى وزارة النفط موظفين أعمارهم لم تصل 55 عاما واحيلوا للتقاعد، مستدركاً أن هناك حالتين في وزراة الكهرباء والماء لم يبلغا 55 عاماً واستوفوا شروط الإحالة للتقاعد.

وبين الفاضل أنه لا يوجد لدى مؤسسة البترول مراقبي توظيف تابعين لديوان الخدمة المدنية، حيث إن المؤسسة لها أنظمة خاصة بالتعيين ويطبق على موظفيها ما جاء في لوائحها وانظمتها.

ونفى الوزير وجود موظفين في وزارة النفط تم استثناؤهم من قرار الإحالة للتقاعد، فيما تم تجديد عقد العمل لبعض الموظفين في مؤسسة البترول في وجود أسباب جوهرية تقتضيها مصلحة العمل بواقع 8 موظفين.

وحول عدد الإحالات للتقاعد من موظفي وزارة الكهرباء والماء حتى تاريخ السؤال أوضح الوزير أن عددهم بلغ 78 موظفاً. فيما تمت إحالة موظف وحيد في وزارة النفط للتقاعد.

