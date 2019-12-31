مال وأعمال

ذكرت شركة البترول الوطنية الكويتية أنه تم بنجاح تشغيل وحدة إنتاج الديزل منخفض الكبريت رقم 144 بمصفاة ميناء الأحمدي، والتي تتبع مشروع الوقود البيئي.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع، والناطق الرسمي للشركة عبدالله فهاد العجمي، أن الوحدة باشرت عملية إنتاج مادة الديزل منخفض الكبريت بحسب الخطة المقررة.

ونوه إلى أنه جرى تشييد هذه الوحدة وفقا لأحدث المواصفات العالمية، لافتا إلى أن طاقتها الإنتاجية تصل إلى حوالي 45 ألف برميل من الديزل يومياً.

وأكد العجمي أنها تعتبر من أهم الوحدات التابعة للمشروع، وذلك لربحيتها العالية، ولجودة منتجها منخفض الكبريت، والذي تقدر نسبته بعشرة أجزاء في المليون فقط، وهي النسبة التي تتماشى مع معايير ومتطلبات السوق العالمية.

وأشار إلى أن الوحدة سوف تسهم في تعزيز إمكانيات البترول الوطنية، وتجعلها قادرة على مواكبة الطلب المتزايد على مادة الديزل، مؤكدا أن الشركة مستمرة في خطتها لتشغيل جميع مرافق مشروع الوقود البيئي تباعا في كل من مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله.

جدير بالذكر أن وحدة إنتاج الديزل منخفض الكبريت رقم 144 تقع ضمن مجموعة من الوحدات التشغيلية الواقعة في المنطقة الثالثة بمصفاة ميناء الأحمدي، الأمر الذي تطلب بذل جهود مضنية من قبل المعنيين في المصفاة، لربطها بتلك الوحدات وبعدة خطوط إنتاج وتغذية أخرى، ومن ثم تشغيلها بنجاح وبحسب اشتراطات الأمن والسلامة المتبعة في شركة البترول الوطنية الكويتية.

