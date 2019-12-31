مال وأعمال

شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» في معرض جائزة الكويت للعلاقات العامة، الذي أقيم في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بحضور مُمثّل صاحب السمو أمير البلاد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد ورئيس مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة الكويتية جمال النصرالله، ومجموعة من القياديين والعاملين والمهتمين في العلاقات العامة.

وتأتي مشاركة «بيتك» في جائزة الكويت للعلاقات العامة وخدمة العملاء في نسختها الرابعة، التي تنطلق تحت رعاية سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، تأكيدا على اهتمامه بمجالات العلاقات العامة وخدمة العملاء مع أهمية التواصل مع المجتمع والتواجد في مثل هذه الملتقيات والفعاليات المهمة، واستمرارا لتعاون متواصل مع جمعية العلاقات العامة الكويتية التي تقوم على تنظيم الجائزة.

وتواجد «بيتك» في المعرض من خلال جناح خاص حظي باهتمام كبير من الحضور والمشاركين. وأعرب الزوار عن تقديرهم واعجابهم بمساهمات «بيتك» ودوره في المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع.

وتخصص جمعية العلاقات العامة الكويتية الجائزة -التي ستنطلق في يناير 2020- لإبراز جهود الشركات والمؤسسات المميزة في مجالات العلاقات العامة وخدمة العملاء في القطاعين العام والخاص على مستوى دولة الكويت، كما يُصاحب الجائزة تنظيم مجموعة من ورش العمل التي تستهدف موظفي قطاعات العلاقات العامة وخدمة العملاء في الوزارات والهيئات والشركات الخاصة وغيرها، والتي تُركّز على العديد من المجالات ذات الصلة مثل مقومات نجاح حملات المسؤولية الاجتماعية، وأسس الحملات التوعوية، والمهارات العملية في تخطيط برامج الاتصال، وأساسيات التميّز في خدمة العملاء، ودور خدمة العملاء في بناء الصورة الذهنية، وغيرها.

وستقوم لجنة التحكيم، التي تتكوّن من مجموعة من الخبراء المحليين والعالميين في مجالات العلاقات العامة وخدمة العملاء، بتقييم مجموعة من الشركات الرائدة في الكويت استناداً إلى أعلى المعايير العالمية، والتي تتضمّن التركيز على خدمة العميل وتلبية رغباته والمشاركات الاجتماعية الفاعلة وتميّز النشاط الإعلامي وغيرها من المعايير.

