مال وأعمال

نظمت شركة أهلي كابيتال للاستثمار، الذراع الاستثماري للبنك الأهلي الكويتي، اخيرا زيارة إلى مركز فرح التخصصي لرعاية وتأهيل المسنين بمنطقة الشويخ. وتأتي هذه الزيارة في إطار التزام شركة «أهلي كابيتال» بالمبادرات الرائدة التي تركز على تدعيم التضامن الاجتماعي من خلال تعزيز العلاقات المجتمعية مع كبار السن وذوي الحاجة إلى رعاية متخصصة. وخلال هذه الزيارة قام موظفو «أهلي كابيتال» بالمشاركة مع كبار السن بتوزيع الهدايا، وتبادل الأحاديث والخبرات، ما من شأنه تعزيز العلاقات بين الأجيال. وتؤمن «أهلي كابيتال» إيمانًا راسخًا بدورها في بناء قيم ملموسة للمجتمع الذي تعمل فيه. ومن هذا المنطلق، قامت الشركة برعاية عملية تجديد حديقة المركز. وقد شملت الإضافات توفير ممرات للكراسي المتحركة وزراعة الأشجار والشجيرات، ما يسهم في خلق بيئة مريحة وملائمة يستمتع بها نزلاء المركز وأسرهم. وتلتزم «أهلي كابيتال» بالمساهمة في التنمية المستدامة للمجتمع الكويتي ويتحقق جزء رئيس من هذا الالتزام من خلال خلق تكافؤ الفرص بين الأفراد، والإسهام كعضو مسؤول في المجتمع.

