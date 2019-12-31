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مال وأعمال

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«الوطني» يستقبل عملاءه في فرعي المطار خلال العطلة


يستقبل بنك الكويت الوطني عملاءه في فرعي مطار الكويت الدولي بمبنى الركاب T1 ومبنى الركاب T4 على مدار الساعة خلال عطلة رأس السنة الميلادية، ويقدم لهم مختلف الخدمات المصرفية التي توفرها فروع البنك المنتشرة في الكويت.
وينفرد فرع بنك الكويت الوطني في المطار بتوفير خدمة السحب الآلي المتعددة العملات والمتاحة أمام المسافرين بــــ 6 عملات عالمية رئيسة وهي: الدينار الكويتي، الدولار الأميركي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الدرهم الإماراتي والريال السعودي، حيث تم اختيار موقع هذه الأجهزة في منطقتي الوصول والمغادرة وذلك لضمان توفير الخدمة لجميع المسافرين سواء كانوا من عملاء الوطني أو البنوك الأخرى.


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