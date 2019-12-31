مال وأعمال

ترى أن تطوير القطاع الصناعي يجب أن يكون من خلال استثمار التجارب الناجحة والفعالة للمستثمرين الصناعيين وتمكين هذه الفرص للاستفادة منها وتطويرها بشكل عام على أرض الواقع.

وتؤكد على ضرورة الاستعانة بالكفاءات والخبرات الشبابية التي استطاعت أن تنجز في هذا المضمار الذي بحاجة إلى مختصين فى القطاع الخاص.

رئيس مجلس إدارة شركة إبيسكو العالمية للتجارة العامة والمقاولات م. آلاء حسن تؤمن بالقطاع الخاص، بل وتؤكد أنه قطاع ناجح بكل المقاييس ونجاحه يفوق بكثير على القطاع الحكومي الذي مازال يعاني كثيراً من البيروقراطية والروتين والتحفظ، والتأخر فى انجازات كثيرة ترفع من شأن الكويت صناعيا وتجاريا.

موضحة أن القطاع الخاص يتيح الفرصة للإبداع، مشيرة إلى أن هناك دوراً فعالاً وبارزاً للمرأة في القطاع الخاص منذ وقت بعيد، و لكن للأسف تسليط الضوء لم يكن بالشكل الوافي لإبراز أعمالها، لافتة إلى أن هناك أسماء لامعة ومميزة ويشهد لها النجاح والتطوير والاضافة في تاريخ الكويت.

وبينت في حوار مع النهار أن الكويت من الدول الرائدة التي ظهر فيها دور المرأة بشكل كبير، في مجالات السياسة بشكل خاص، مشيرة إلى أن النظرة إلى قطاع الصناعة من قبل المرأة مازالت هزيلة، مبينة أن التركيز من قبل المرأة عامة فقط يكمن فى بعض الأعمال خاصة مجالات الموضة والأزياء، وقطاع المطاعم بمعنى آخر المجالات ذات السهولة في تطبيقها.

وأشارت إلى أن جاء اختيارها للطريق الأصعب، مؤكدة على أنها أرادت أن تكون في اتجاه معاكس وفيه الإصرار لتوجهات المرأة التقليدية، على النجاح واجهت تحذيرات كثيرة في بداية دخولها للقطاع الصناعي، بأنه قطاع يصعب العمل به والنجاح فيه خاصة من قبل المرأة، وأنه قطاع يحتاج إلى واسطات عديدة للعمل والاستمرارية في هذا القطاع.

مؤكدة أنها وجدت صورة مغايرة تماماً، موضحة ان القياديين كانوا متعاونيين بشكل كبير، ما لم يشعرها يوماً بعدم التعاون، مثلما يشاع، لافتة إلى أنها واجهت حروب، ولكنها حروب خاصة بكل تجارة بشكل عام، مؤكدة أن من يعمل فى تلك القطاعات عليها أن يكون على استعداد تام للتنافس الشريف.

ولفتت إلى أنها وجدت القطاع النفطي من أنجح القطاعات التي تستطيع المرأة العمل به بل وجدت فيه النجاح، مشيرة إلى أنها استطاعت أن تمنح مؤسسة البترول حلول ذكية تفيد القطاع النفطي ودولة الكويت من خلال تقليل الكلفة.وزيادة فى الإنتاج وتقليل المشاكل المصاحبة لعملية الإنتاج .

وذكرت أنها اختارت المجالات البعيدة عن المنافسة الشرسة، خاصة في مجال التكنولوجيا الحديثة والحلول الذكية، ما جعلها تفكر في حلول خارج النطاق التقليدي.وله إضافات مميزة وكبيرة.

وبينت أن الشخصية القيادية تقبل دائماً التحدي، والتغلب على كل ما هو مستحيل، مؤكدة أن دخول المجال النفطي والصناعي، كان ابرز التحديات.

بينت حسن أن نقطة الانطلاق جاءت عندما فازت بعقد توطين من مجلس الوزراء لتقطيع الاطارات في منطقة رحية، حيث استطاعت الشركة خلال فترة 30 يوما اخلاء 6 حفر مملوءة بالإطارات المستعملة بأحجام مختلفة وبأعداد تفوق المليون ومئة ألف إطار في منطقة رحية (منطقة تجميع الاطارات المستعملة).

واشارت حسن الى ان شركتها قد واجهت منافسات عدة من مستثمرين خارجيين وداخليين إلا أن ابيسكو هي التي فازت بالعقد بعد دراسة مستفيضة قدمت لكل الجهات الحكومية المعنية ضمن رؤية مختلفة عن باقي المنافسين حيث قدمت نقاطا جوهرية في آلية العمل، واحتساب ان هذا المشروع وطني لحماية البيئة، وإبقاء البلاد نظيفة بعيدة عن الملوثات المختلفة، والإمراض المصاحبة لها عند حدوث الحرائق كما حصل سابقا مشيرة إلى أن تجمعها أصبح يشكل خطرا على البيئة .

وحول كمية الإطارات المستهلكة في الكويت سنويا، قالت: الكويت تستهلك الإطارات بشكل كبير نظرا لأحوال الجو في البلاد، وتم بحمد الله تعالى إقامة المصنع الخاص لتدوير الإطارات والتخلص من مشاكل تجمعها بشكل جذري وتعمل خطوط الإنتاج على تقطيع وتدوير مليون ونصف المليون اطار سنويا وهذا الرقم هو متوسط الاستهلاك السنوي للإطارات في الكويت.

الإيثانول الحيوي

كشفت حسن أن الشركة تعمل حالياً على إنجاز مصنع للاستفادة من الإيثانول الحيوي على ان يتم إنشاء مركز بحث وتطوير (R&D) وهو الأول من نوعه فى الكويت والمنطقة وعلى أن يستهدف هذا المركز الطلبة الراغبين بإكمال دراساتهم وبحوثهم في هذا المجال إضافة إلى العمل الدائم على تطوير أداء خطوط الإنتاج بالبحوث المستمرة فيما يخص المواد الاولية والعمليات التشغيلية وإضافة الى ذلك التوجه إلى المحافظة على البيئة والاستدامة وذلك باستخدام مخلفات النباتات كمواد أولية لإنتاج- البايو ايثانول- الذي يعد من أهم المواد المستخدمة للوقود – الاستخدامات الطبية والدوائية – الغذائية والصناعية.

وأشارت أيضا إلى أن المباني المنشأة فى ذلك المصنع ستكون بشكل عام صديقاً للبيئة يعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية وبما إن المنتج النهائي وهو- البايو ايثانول -هو مستخرج من مصادر طبيعية وبيولوجية فيعتبر منتج صديقاً للبيئة بشكل كبير ويعمل على تقليل كميات الكربون والغازات السامة المنبعثة من نتيجة حرق الوقود والتي تؤثر بشكل كبير على طبقة الأوزون وتخالف اتفاقية - بازل - والتي تم الاتفاق عليها وتوقيعها مع رؤساء دول العالم جميعا وأكدت أن الصناعة الخضراء، من شأنها أن تقلل من الانبعاثات والتلوث، لذلك من جانب المسؤولية الاجتماعية والحفاظ على البيئة، لذلك أرى ان المستقبل الواعد خلال السنوات الخمس المقبلة. ودخول الكويت من الدول التي قامت بتطبيق الاتفاقية الدولية للمحافظة على المناخ ولما لهذا من رصيد ناجح لدولتنا الحبيبة .

20 مادة كيميائية

لفتت حسن الى ان الإطار يصنع من 20 مادة كيميائية، وتتباين في تصميمها وتصنيعها ووزنها الكلي بحسب حجمها واستخدامها.

وتتكون من 4 مجموعات رئيسة من المواد الأولية هي: المطاط الطبيعي او الصناعي، الكربون، أسلاك الصلب والنسيج، ونحن نصنفها الى أنواع منها إطارات خاصة بمركبات الأفراد وأخرى تخص المعدات الثقيلة والشاحنات وأيضا هناك كمية من الإطارات التي تخص آليات ومعدات القطاع النفطي وقطاع الطيران .

اقتناص الفرصة

تقول حسن، جاءتني الفرصة عندما تم عرض دخولها فى شركه نفطية كأحد المستثمرين للمساهمة بتمويلها لتعثرها نوعا ما، فما كان مني إلا أن وافقت على الفور، حيث ان العمل في القطاع الصناعي كان حلما يراودني، ولكن حصل ذلك مع اشتراط أن يكون لى دور في الادارة لا أن أكون ممولا فقط.

أهداف إيبسكو

قالت حسن إن أهداف ايبسكو من عمليات التدوير هو حماية البيئة لما تشكله من مشكلة بيئية لا يمكن إيقافها نظرا لحاجتها اليومية الضرورية، لكن حاليا هناك أساليب تطبق لاستثمار نفايات الاطارات والمنتجات المطاطية عبر معالجة الاطارات التي انتهت صلاحيتها للاستعمال وتقطيعها والاستفادة منها في إنتاج غيرها من المنتجات ذات الاستفادة الكبيرة وإنتاج المطاط الحراري والأرضيات ودخولها في خلطات اسفلت الشوارع ومواد المباني.

مواجهة الأهل

تقول حسن انها واجهت في البداية معارضة من قبل الأهل لدخول المجال الصناعي بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص، وذلك بسبب خوفهم الشديد عليها من هذين القطاعين المملوءين بالعثرات والصعوبات ولكن بإصرارها خوض هذه التجربة أكدت أن التخوفات زالت بمجرد أن بدأت أولى خطوات النجاح في ذلك القطاع الأهم بالكويت.

أول عقد

تقول إن توقيع أول عقد بالقطاع النفطي كان بالنسبة لي النجاح الحقيقي وهو عبارة عن توفير حلول تكنولوجية ذكية، لزيادة إنتاج النفط و اليوم نحن قادرون في الشركة على الدخول في المشاريع المتوسطة والكبيرة ولله الحمد ، بدايتها حتى نجاحها وأضافت قيمة كبيرة لتلك المشاريع.

هيئة الصناعة

أكدت حسن أن الروتين والدورة المستندية تكونان عادة عوائق للجميع ، ولكن مشروع تدوير النفايات من المشاريع البيئية المهمة التي كانت يوليها مجلس الوزراء اهتماما خاصاً ما جعله خارج المعوقات والمشاكل ولذلك كان هناك دور كبير للهيئة العامة للصناعة في تذليل جميع العقبات التي واجهت المشروع، كذلك المجهود الكبير الذي بذله وزير التجارة والصناعة، إضافة إلى بلدية الكويت وفي مقدمتهم م. أحمد المنفوحي، ولاسيما دور كبير للهيئة العامة للبيئة.

بداية الشركة

تقول حسن إنها بدأت العمل في مجال التجارة منذ ان كانت طالبة في الجامعة، حيث بدأت في التعاقد مع إحدى الوكالات، وبالفعل استطاعت أن تكتسب خبرة لا بأس بها في عالم التجارة، حتى جاء العام 2014 واستطاعت أن تؤسس شركة ايبسكو بعدد مكون من موظفين اثنين، وصولاً إلى أن اصبحت اليوم لا تقل عن الشركات الكبيرة.

حرق الإطارات

حول امكانية حرق الاطارات واستخدامها كوقود، قالت: هذا امر يمكن حدوثه، ولكن تلك العملية تحتاج إلى تدويرها ودخولها الى خط انتاج آخر للوصول الى مراحل معينة تتميز بمواصفات خاصة من الممكن بعدها الاستفادة منها، كما ان بعض الشركات قد تضطر للتخلص من الاطارات التالفة عبر احراقها وهذا ما يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الماء والتربة والهواء، ولكن لابد من ان هناك التكنولوجيا الحديثة التي تم اختراعها أخيراً للاستفادة من حرق الإطارات والحصول على غازات كثيرة يمكن الاستفادة منها وهذا ما تقوم بها ايبسكو حاليا من دراسات وبحوث للحصول على هذه الحلول .