مال وأعمال

صرح رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) محمد العثمان أن سيرفرات الشركة واجهت يوم الأربعاء الماضي الموافق 25 ديسمبر خلل فني طارئ أدى إلى انقطاع الخدمة منذ الساعة السادسة إلا الربع وحتى السادسة و 39 دقيقة انخفضت معها الطاقة التشغيلية للشركة خلال تلك الفترة إلى قرابة 30 في المئة.

وأضاف العثمان في تصريح صحافي أن شركة كي نت لديها أنظمة مراقبه ومتابعه متطورة قامت بالتنبيه لوجود الخلل الفني وهو ما استدعى على الفور قيام الفرق التقنية في الشركة بالعمل على عودة الخدمة سريعاً وهو ما استغرق قرابة 55 دقيقة لحين عودة الخدمة إلى طبيعتها واستعادة كامل الطاقة التشغيلية لأنظمة الدفع الإلكتروني عبر جميع القنوات التي تشمل نقاط البيع وبوابة الدفع وأجهزة الصرف الالي .

وأوضح أن جميع أنظمة الشركة وقنوات الدفع الإلكتروني عادت إلى طبيعتها كالمعتاد، مشيراً إلى أن بنك الكويت المركزي كان على اتصال دائم مع الشركة وأعطى توجيهاته فور حدوث الخلل الفني وحتى عودة الخدمة إلى طبيعتها وصولاً إلى استكمال كامل الطاقة التشغيلية للشركة.

وأشار العثمان إلى أن محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد يوسف الهاشل عقد اجتماعاً مع إدارة الشركة للوقوف على أسباب الخلل ومدى جاهزية الشركة في تجنب تكرار انقطاع الخدمة مستقبلاً.

وثمن العثمان دور بنك الكويت المركزي في الحادثة الأخيرة وحرصه على سلامة واستقرار النظام المالي والمصرفي الكويتي.

وأضاف العثمان أن محافظ بنك الكويت المركزي أعطى توجيهاته بتكليف مستشار عالمي لتقييم مستويات الكفاءة التشغيلية وأمن المعلومات لدى شركة كي نت، وكذلك تقديم المقترحات الخاصة بالتطوير والتحسين عبر إضافة المزيد من عناصر الحماية والأمان، في بوابة الدفع الإلكتروني الخاصة بها.

وأوضح أن شركة كي نت ستقدم خطط استمرارية الاعمال وإدارة الأزمات ونتائج الاختبارات لبنك الكويت المركزي، كما أنها ستقدم مراجعة لتصوراتها لبنك الكويت المركزي والخطوات المتخذة من جانبها بشأن ضمان استمرارية الخدمات المقدمة دون انقطاع في ضوء الخلل الفني الأخير .

وأكد العثمان على سلامة الشبكة الإلكترونية وأنظمة المعلومات الخاصة بعمليات الدفع الإلكتروني لشركة كي نت، مشيراً إلى أن جميع قنوات الدفع لدي الشركة تتمتع بمستويات عالية من الأمان والحماية، مشيراً إلى أن الشركة تستثمر في التقنيات الحديثة وتطوير أنظمتها بشكل مستمر وفق أفضل الممارسات العالمية.

وبين العثمان أن شركة كي نت التي يمتد تاريخها إلى نحو 30 عاماً حاصلة على العديد من الشهادات المعتمدة عالمياً من شهادة 27001 ISO في أمن المعلومات وكذلك شهادة PCI في أمن البطاقات بالإضافة إلى شهادة ISO22301 في استمرارية الأعمال.

وأوضح أن الشركة استمرت في تحقيق أداء مميز، وحضور فعال في السوق الكويتي والخليجي، عن طريق التزامها بالعمل وفقاً لاستراتيجية محددة للمستقبل، والتركيز على الأنشطة الرئيسة، وفتح آفاق جديدة للخدمات الإلكترونية، لترتقي بالخدمات المقدمة للقطاع المصرفي في الكويت ومواكبة التطور التكنولوجي بشكل مستمر، وبما ينعكس على خدمة عملاء البنوك الكويتية والبنوك العاملة في السوق المحلي بشكل أفضل.

ويذكر أن «كي نت» قد تم تسجيلها أخيراً ضمن سجل مزاولي نشاط الدفع الإلكتروني للأموال ووكلائهم بموجب تعليمات الدفع الإلكتروني للأموال الصادر من بنك الكويت المركزي.

