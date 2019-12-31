مال وأعمال

في سعيها نحو رقابة السلع المدعومة من الدولة وحرصها على ضبط الامور المتعلقة في هذا الجانب من تشكيل فرق تفتيشية تعمل على مدار الساعة وموزعة على مراكز عدة في المحافظات الست أعلنت وزارة التجارة والصناعة ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بضبط 740 كيساً من الاعلاف المدعومة من الدولة للماشية من الدولة . وكشفت الوزارة في بيان صحافي ان مفتشي الوزارة الموزعين واثناء جولة تفتيشية لفرق الطوارئ لمراقبة أسواق الأعلاف المدعومة ومنع أي تلاعب أوبيع مخالف فيها، والتأكد من أن الأعلاف تذهب لمربي الماشية استطاعوا ضبط الكمية المذكورة وحجزها لإحالتها الى الجهة اللازمة لتطبيق القانون . وأوضحت الوزارة ان الفريق أحال كمية الأعلاف المدعومة وثلاثة مخالفين يزاولون بيعها بالمخالفة الصريحة للقانون والنظم واللوائح إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكدت استمرار الجولات التفتيشية في جميع مناطق البلاد لتشمل جميع الأسواق وإحالة أي مخالفة إلى الجهات المختصة وتطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين.

