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المقهوي: اللجوء إلى التحكيم المؤسسي هو الأنجح للفصل في النزاعات التجارية


أكد المدير الإداري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» ناصر المقهوي بأن التحكيم المؤسسي أثبت ومن خلال التجربة أنه الأنجح للفصل في النزاعات التجارية مقارنة بالتحكيم الحر، موضحا أن التحكيم وفقًا لقواعد «دار القرار» يتجاوز مجرد وصف التحكيم المؤسسي أخذ في الاعتبار وضعية المركز كمنظمة دولية فرعية متخصصة، كما أن أداة نشأة المركز ومصدر قواعده هي اتفاقية دولية ليكون القانون الدولي العام هو أحد الإطارات القانونية العامة الحاكمة عند تقصي طبيعة هذا المركز بوصفه شخص قانوني دولي، وليكون التحكيم الإقليمي وفقًا لقواعده هو شطر أصيل في أسهم التحكيم التجاري الدولي.
وأوضح المقهوي خلال مشاركته في «ملتقى التحكيم وفض المنازعات في المشاريع الهندسية» والذي انعقد في المنطقة الشرقية بتنظيم من الهيئة السعودية للمهندسين 22 ديسمبر الحالي إلى أنه قد اتجه المنطق بجانبيه القانوني والواقعي عند إعداد قواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون «دار القرار» إلى البعد عن التحكيم المنتمي لدولة واحدة من دول المجلس .


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