مال وأعمال

على عكس ما بدأ به من قلق وبعد الهبوط السريع والحاد للأسهم في أواخر ديسمبر الماضي، كان عام 2019 كريمًا مع الأسواق العالمية، ففي الولايات المتحدة وأوروبا بلغت المؤشرات مستويات قياسية وكانت الصين من بين الأفضل عالميًا، تزامنًا مع أداء مميز للسلع مثل البلاديوم والنفط والذهب وفقاً لتقرير أرقام.

وانتهى العام الذي كان يخشى المستثمرون انهيار المحادثات التجارية خلاله ? وهو ما كان قريبًا في أكثر من مناسبة ? بتوصل أميركا والصين إلى تفاهم حول المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي من المفترض أن يسوي الخلافات بينهما.

وفي حين كان 2019، عام الأسواق بجدارة، فإنه أيضًا كان عام السياسة والاضطرابات الجيوسياسية، حيث تطور الخلاف بين الديموقراطيين والرئيس الأميركي «دونالد ترامب» إلى حد مساءلته في مجلس النواب واتهامه بإساءة استغلال منصبه، كما شهدت بلدان من أميركا اللاتينية مرورًا بأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط ووصولًا إلى أقصى الشرق الآسيوية احتجاجات واسعة.

ارتفاع خاطف لليوان

? في الثاني من يناير حيث كان المتداولون يستجمعون همتهم بعد موسم العطلات، قفزت العملة اليابانية فجأة ودون سبب واضح بنسبة 3 في المئة أمام الدولار في غضون ثوان.

? تزامن ذلك مع هبوط عملات أخرى مثل الدولار الأسترالي الذي لامس أدنى مستوياته في عشر سنوات، في حدث لم تستطع البنوك المركزية والمنظمون تفسيره.

التحقيق بشأن ترامب وروسيا

? في منتصف الشهر، انتقد الرئيس الأميركي وكالة التحقيقات الفيدرالية «إف بي آي» قائلًا: لقد علمت أن القادة الفاسدين بها الذين تمت إقالتهم فتحوا تحقيقات تتعلق بي، أنا لم أتعاون مطلقًا مع روسيا.

«بوينغ» تخسر المليارات من قيمتها

? خسرت صانعة الطائرات الأميركية «بوينغ» نحو 27 مليار دولار من قيمتها السوقية، بعد تراجع سهمها بنسبة 11 في المئة على مدار جلستين عقب تحطم طائرة من طراز «737 ماكس» في إثيوبيا.

اقتراب الركود في أميركا

? في الثاني والعشرين من الشهر، انقلب منحنى العائد على السندات الأميركية للمرة الأولى منذ عام 2007، مثيرًا مخاوف من قرب ركود اقتصاد البلاد.

أميركا تهدد أوروبا

? كشفت الإدارة الأميركية عن دراستها فرض رسوم جمركية على منتجات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 11 مليار دولار، بسبب الدعم المقدم لشركة «إيرباص» الأوروبية.

? ردت المفوضية الأوروبية بالقول إنها تعد قائمة بسلع أميركية قيمتها 22.6 مليار دولار يمكن استهدافها حال نفذت واشنطن تهديدها.

الاقتصاد الأميركي يخالف التوقعات

? أظهرت البيانات الحكومية نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 3.2 في المئة خلال الربع الأول من العام، مقارنة بتوقعات بلغت 2.3 في المئة.

تمديد اتفاق «أوبك»

? قال وزير النفط الفنزويلي «مانويل فرنانديز» مطلع الشهر، إن أعضاء «أوبك» اتفقوا رسميًا على تمديد اتفاق كبح الإمدادات لتسعة أشهر تنتهي في مارس 2020.

بوادر حرب العملات

? اتهم الرئيس الأميركي «دونالد ترامب» الصين وأوروبا بالتلاعب بقيمة عملتيهما عبر ضخ الأموال في الأنظمة المالية لمنافسة الولايات المتحدة، مضيفًا أن بلاده لن تكتفي بمشاهدة هذه التصرفات.

خفض الفائدة الأميركية

? خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في نهاية الشهر، وهو أول خفض لها منذ عام 2008، وعلق بأن القرار جاء استجابة لـ «آثار الحرب التجارية والتقلبات في الأسواق المالية».

خفض الفائدة الأميركية.. ثانية

? خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية في 2019، ضمن سياسته التحوطية من مخاطر الحرب التجارية.

انهيار سهم «نوكيا»

? انخفض سهم «نوكيا» بنسبة 24 في المئة في جلسة الرابع والعشرين من الشهر، وهي أقوى وتيرة انخفاض منذ عام 1991، بعدما خفضت الشركة توقعاتها للأرباح وقالت إنها لن تقدم توزيعات نقدية.

بدء تداول أسهم «أرامكو»

? بدأ تداول أسهم شركة «أرامكو السعودية» في السوق السعودي، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10 في المئة، حيث جمعت من طرح ما يعادل 1.5 في المئة من أسهمها، 446 مليار ريال بنسبة تغطية بلغت 465 في المئة.

مساءلة «ترامب»

? صوّت مجلس النواب الأميركي لصالح مساءلة الرئيس «دونالد ترامب» بتهمة إساءة استغلال سلطاته في الضغط على منافسيه السياسيين.

