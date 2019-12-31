مال وأعمال

استعداداً لتنظيم معرض الصناع العالمي «ميكرفير- كويت 2020”، أعلنت الشركة الكويتية للاستثمار عن إبرام اتفاقية تعاون مع شركة المباني لتكون شريكاً استراتيجياً لمعرض «ميكرفير- كويت».

وبهذه المناسبة، قال مدير أول إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشركة الكويتية للاستثمار طلال الرشدان: «سعداء بهذه الشراكة مع شركة المباني العريقة، وهي اتفاقية سيتم بمقتضاها تسويق معرض ميكرفير لدى زوار الأ?نيوز، الذي يعتبر الوجهة الأولى للتسوق والترفيه في الكويت». وأوضح أنه سيتم إقامة نسخة مصغرة من معرض ميكرفير داخل الأ?نيوزتتضمن بعض الفعاليات من بينها تواجد أبرز المشاريع الفائزة في النسخ الثلاث الماضية بهدف إطلاع الجمهور على ثمرة نجاح «ميكرفيركويت» ومدى الاهتمام بالمشاريع التي تشارك بالمعرض، الذي سيقام في نسخته الرابعة خلال شهر فبراير 2020 تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وأفاد الرشدان بأن «ميكرفير- كويت» يشهد نمواً ملحوظاً على جميع الأصعدة كل عام، لاسيما وأنه يحظى برعاية سامية، مشيراً إلى أن نسخة 2020 ستكون مختلفة كلياً وباكورة هذا الاختلاف تتمثل في إقامة «ميكرفير» مصغر في الأ?نيوز اعتباراً من يوم الخميس 2 يناير ولمدة 3 أيام. وذكر أن الشركة تستهدف معرفة الناس بضرورة الاهتمام بمجالات التصنيع المحلي لتعزيز شعار «صنع في الكويت».

وأضاف الرشدان أن «ميكرفيرالأ?نيوز» يعتبر فرصة للشباب المبتكرين في كل المجالات، إذ إن باب التسجيل مفتوحاً لاستقبال الجميع داخل الأ?نيوز، خصوصاً وأن حركة التسجيل مازالت في ازدياد متواصل.

