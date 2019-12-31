مال وأعمال

اظهرت بيانات رسمية ان صادرات الكويت من النفط الخام الى اليابان تراجعت بنسبة 8?5 في المئة في نوفمبر الماضي مقارنة بالعام السابق لتصل الى 7?84 ملايين برميل يوميا في اول انخفاض لها في ثلاثة اشهر.

وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير ان الكويت بصفتها ثالث اكبر مصدر للنفط باليابان قدمت 8?9 في المئة من اجمالي واردات الدولة الاسيوية من النفط الخام.

واضاف التقرير ان واردات اليابان الاجمالية من النفط الخام انخفضت بنسبة 5?7 في المئة على اساس سنوي الى 2?9 مليون برميل في اليوم وتقلصت للشهر الرابع على التوالي.وعادت السعودية الى صدارة قائمة مزودي اليابان بالنفط على الرغم من ان واردات السعودية انخفضت بنسبة 2?7 في المئة عن العام الماضي الى 1?12 مليون برميل في اليوم.

