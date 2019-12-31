loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

8.5 % تراجع صادرات النفط الكويتي لليابان


اظهرت بيانات رسمية ان صادرات الكويت من النفط الخام الى اليابان تراجعت بنسبة 8?5 في المئة في نوفمبر الماضي مقارنة بالعام السابق لتصل الى 7?84 ملايين برميل يوميا في اول انخفاض لها في ثلاثة اشهر.
وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير ان الكويت بصفتها ثالث اكبر مصدر للنفط باليابان قدمت 8?9 في المئة من اجمالي واردات الدولة الاسيوية من النفط الخام.
واضاف التقرير ان واردات اليابان الاجمالية من النفط الخام انخفضت بنسبة 5?7 في المئة على اساس سنوي الى 2?9 مليون برميل في اليوم وتقلصت للشهر الرابع على التوالي.وعادت السعودية الى صدارة قائمة مزودي اليابان بالنفط على الرغم من ان واردات السعودية انخفضت بنسبة 2?7 في المئة عن العام الماضي الى 1?12 مليون برميل في اليوم.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة