مال وأعمال

مرت عملية الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي بمخاض عسير في 2019 لم ينته بعد ومن ابرز المحطات :

22 من أغسطس: المستشارة الألمانية انجيلا ميركل تعلن إمكانية إيجاد حل بديل لنقاط الخلاف في اتفاقية (بريكسيت) مع بريطانيا لاسيما مسألة الحدود بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا خلال 30 يوما.

28 من أغسطس: رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يصدر قرارا بتعليق أعمال البرلمان حتى الـ 14 من أكتوبر المقبل. 28 من أغسطس: ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية توافق على طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان لمدة أسبوعين.

31 من أغسطس: الآلاف من المواطنين يخرجون في مظاهرات تعم أنحاء بريطانيا احتجاجا على قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان قبل أسابيع من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

3 من سبتمبر: نواب المعارضة ينجحون في فرض رأيهم القاضي بتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) في مجلس العموم البريطاني بأغلبية 328 صوتا مقابل 301 للمؤيدين.

5 من سبتمبر: نائب وزير الأعمال الحرة والنائب في مجلس العموم البريطاني جو جونسون (شقيق رئيس الوزراء) يعلن استقالته من مناصبه بسبب الصراع بين الولاء العائلي والمصالح الوطنية.

5 من سبتمبر: رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يطرد 21 نائبا من حزب المحافظين من الكتلة البرلمانية للحزب بعد تصويتهم ضد استراتيجيته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 8 من سبتمبر: وزيرة العمل والمعاشات البريطانية آمبر رود تقدم استقالتها من الحكومة ردا على عدم قدرة الحكومة على التوصل لاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

9 من سبتمبر: ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية توافق بشكل نهائي على تشريع يسعى لمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر المقبل من دون اتفاق.

9 من سبتمبر: رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو يعلن تنحيه عن منصبه في الـ 31 من أكتوبر المقبل وهو الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

10 من سبتمبر: قرار الحكومة البريطانية تعليق أعمال البرلمان لمدة ثلاثة أسابيع يبدأ سريانه اليوم والذي كان قد صدر في الـ 28 من الشهر الماضي.

12 من سبتمبر: الحكومة البريطانية تنشر مسودة وثيقة «المطرقة الصفراء» التي تنذر بمخاطر كبيرة حال مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

24 من سبتمبر: المحكمة العليا البريطانية تعلن أن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان غير قانوني.

4 من أكتوبر: رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يقدم وثائق إلى محكمة في اسكتلندا تثبت عزمه على طلب تأجيل خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في غضون الأسبوعين المقبلين.

14 من أكتوبر: ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية تلقي خطابا في البرلمان يتضمن عرضا لبرنامج عمل الحكومة والذي يضم 22 تشريعا بشأن الهجرة والصحة والبيئة وغيرها من التشريعات لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

17 من أكتوبر: الاتحاد الأوروبي يصادق في قمته المنعقدة في بروكسل على اتفاق جديد مع بريطانيا بشأن انسحابها من الاتحاد ينص على خروج المملكة المتحدة منه يوم 31 أكتوبر الحالي.

19 من أكتوبر: رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يرسل طلبا إلى الاتحاد الأوروبي لتمديد أجل خروج بلاده من الاتحاد لمدة ثلاثة أشهر.

19 من أكتوبر: عشرات الآلاف من المتظاهرين يخرجون إلى شوارع لندن مطالبين بإجراء استفتاء ثان على مشروع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

20 من أكتوبر: النواب في البرلمان البريطاني يصوتون لمصلحة تعديل يستبعد الخروج من الاتحاد الأوروبي المقرر في الـ 31 من الشهر الحالي من دون اتفاق حتى تتم التشريعات التنفيذية اللازمة لتطبيقه وذلك بواقع 322 صوتا مؤيدا مقابل 306 أصوات معارضة.

29 من أكتوبر: مجلس العموم البريطاني يوافق بأغلبية 438 صوتا مقابل رفض 20 على مقترح إجراء انتخابات برلمانية في 12 ديسمبر المقبل.

13 من ديسمبر: حزب المحافظين برئاسة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يفوز في الانتخابات العامة.

13 من ديسمبر: رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعلن أن فوز حزبه بالانتخابات العامة سيمنحه تفويضا لإنهاء (بريكسيت) وإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي منتصف الشهر المقبل.

14 من ديسمبر: رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن تطالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإجراء استفتاء ثان على استقلال بلادها وذلك بعد فوز الحزب الوطني الأسكتلندي ب48 مقعدا في الانتخابات العامة التي أجريت أخيرا.

20 من ديسمبر: مجلس العموم البريطاني يؤيد بغالبية 358 صوتا مقابل 234 صوتا خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون الخاصة بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) بحلول نهاية يناير 2020.

