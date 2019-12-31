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مال وأعمال

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الذهب عند ذروة شهرين بفعل ضعف الدولار وضربات أميركية


ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى فيما يزيد عن شهرين وسط تعاملات ضعيفة في نهاية العام في حين نزل الدولار الأميركي بينما دفعت الضربات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط المستثمرين للاتجاه إلى المعدن الذي يُعد ملاذا آمنا.
وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1513.29 دولاراً للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة، سجل الذهب أعلى مستوى منذ 25 أكتوبر عند 1515.80 دولاراً. وفي المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، نزل المعدن الأصفر 0.1 في المئة إلى 1516.60 دولاراً.
و??يوم الأحد، نفذ الجيش الأميركي ضربات جوية ناجحة في العراق وسورية استهدفت جماعة مدعومة من إيران ما أدى لضبابية في الأسواق وتوترات جيوسياسية.???
ويُعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية.
كما دعم الذهب انخفاض الدولار مقابل سلة من العملات المنافسة ما يجعل المعدن الأصفر أرخص لحائزي العملات الأخرى.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9 في المئة إلى 17.92 دولاراً للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.7 في المئة إلى 951 دولارا. وفقد البلاديوم 0.1 في المئة إلى 1903.39 دولارات للأوقية.


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