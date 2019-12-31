الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 ,5 جمادى الأولى 1441
رقم العدد:
3874
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
دوليه
إضاءات
إضاءات
الناس
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
دوليه
إضاءات
إضاءات
الناس
مال وأعمال
شارك
أرسل
إحفظ
إطبع
التقرير اليومي للبورصة
لتصفح ال PDF بصورة افضل اعلي الصفحة
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
كتّاب اليوم
زيد شحاثه
د. هيلة حمد المكيمي
د. هيلة حمد المكيمي
زايد الزيد
عبدالستار ناجي
الشيخة حصة الحمود السالم الصباح
جاسم محمد كمال
فاطمة الخالدي
إبراهيم طاهر البغلي
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
الغش بالسماعات.. عدم كفاية الأدلة!
غارات أميركية على حزب الله العراقي
سمو الأمير استقبل رئيس وأعضاء «إحياء التراث»
وزير الخارجية استقبل السفير السعودي
القوانين «الشعبية» على سلم الأولويات
الجارالله تسلّم رسالتين من قرقاش والعثيمين
النشرة الإخبارية
معدل التحويل
تاريخ:
قاعدة دينار كويتي
معدل التحويل
KWD
EUR
GBP
JPY
CAD
AUD
RON
RUB
محول العملات
كمية:
من:
إلى:
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة