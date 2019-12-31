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نظمت الهيئة العامة للرياضة ممثلة بإدارة التطوير الإداري والتدريب دورة تدريبية بعنوان ورشة عمل «مهارات بناء مؤشرات الأداء «KPL’S»» والتي أقيمت بفندق صحاري واستمرت لمدة 5 أيام بحضور جابر عباس مدير إدارة التطوير الإداري والتدريب ومنصور الرندي رئيس قسم التدريب وبمشاركة 17 متدرباً ومتدربة من موظفي الهيئة العامة للرياضة وحاضر فيها د. حمد صقر.

وقد تحدث الدكتور عن الأهداف والمبادرات التي يجب على الشخص أن يكون قادراً عليها لكي يتقدم في أي مشروع وكذلك كيفية وضع الاستراتيجيات لتحقيق الأهداف وتحقيق المرونة في العمل، كما وضح الدكتور أهمية العمل الجماعي في أي مشروع أو عمل ومعرفة ما هي الموارد في أي قسم يتم العمل به وكيفية قياس مدى التطور في الأداء.

وأكد جابر عباس مدير إدارة التطوير الإداري والتدريب على أهمية المشاركة بهذه الدورات مما يسهم في تنشيط الذاكرة للموظفين ويساعدهم في مجال تخصصاتهم، وفي الختام تم تكريم المشاركين في الدورة.

