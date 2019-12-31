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في خطوة تؤكد عودة المسلسلات الكبيرة للدراما المصرية استطاعت شركة سينرجي الجمع بين النجمين هند صبري وأحمد عز في مسلسل واحد ينتمي لنوعية البطولة المشتركة. المسلسل لم يستقر على اسمه بعد ويكتبه باهر دويدار ويخرجه أحمد علاء. وكان آخر أعمال أحمد عز مسلسل ابو عمر المصري وآخر أعمال هند صبري مسلسل «حلاوة الدنيا». ورغم أن النجمين قد اعتادا على تقديم البطولة المطلقة في مسلسلات رمضانية إلا أن الشركة أقدمت على خطوة جمعهم معا لرغبتها في إعادة المسلسلات الكبرى والانتاجات الضخمة للدراما المصرية. ورغم تكتم صناع العمل على تفاصيله الا ان بعض الأنباء الواردة من كواليس العمل تؤكد أنه ينتمي لنوعية أعمال المخابرات والإثارة والتشويق وسيتم تصويره في أكثر من دولة خارج مصر.

