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طرحت المطربة رولان أغنية جديدة بعنوان «لا أتمسَّك» وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «اليوتيوب» «لا أتمسَّك» من كلمات الشاعر شعاع ومن ألحان لين أحمد وتوزيع موسيقي ياسر ماجد وجيتار مصطفى نصر.

وتقول الأغنية: لا اتمسَّك في يديني .. تفلتك مني يديني ‏تتركك لا ما تبيك . .وإثمها كله عليك ‏قلتلك اخجل ظنوني ما وفيت وخنتني.. ‏ «ياخفي اللطف يا عوني رياحي تنتهك فيني سكوني» ‏كنّها شمسي وقفت كل مشاعرها رجفت ..! ‏ليت هالدنيا أنصفت .. ليتها يوم أسعفت لو أنانيتك تفيدك ما شِتاتك ضيعك لو نهاية عالمك تبدأ بدوني هي بداية هالنهاية في عيوني.

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أعلن تلفزيون الكويت عن دورته البرمجية لشهر يناير، والتي تتضمن مجموعة من البرامج المتنوعة، بينها قائمة جديدة وطنية وفنية وثقافية واجتماعية ومنوعات ومسابقات.

وفي هذا الجانب قال وكيل وزارة الاعلام المساعد لقطاع التلفزيون سعود حمد الخالدي إن التلفزيون حرص في الخارطة البرامجية الجديدة على تقديم رسائل وطنية وتنموية وثقافية، إلى جانب مواكبة احتفالات الاعياد الوطنية التي ستنطلق بدء من نهاية الشهر القادم تزامنا مع مراسم رفع علم دولة الكويت من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد إيذانًا بانطلاق الاحتفالات والأفراح الوطنية.

وثمن الخالدي التوجيهات الداعمة من قبل وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري، ووكيل وزارة الاعلام منيرة سليمان الهويدي، لافتًا إلى إن الدورة الجديدة جاءات ثمرة جهود جماعية من أبناء التلفزيون من الطاقات الكويتية الشابة في كافة عناصر العمل في الإعداد والتقديم والإخراج وغيرها.

وكشف الخالدي إلى أن التلفزيون سينقل على الهواء الحفلات الغنائية لمهرجان «هلا فبراير» اعتبارا من الثلاثين من شهر يناير المقبل، حيث سيت حفلين غنائيين يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

وأضاف أن الدورة تتضمن برامج متنوعة في جميع المجالات بينها «منصات» الذي يقدمه الفنان خالد البريكي ويهتم في وسائل التواصل الاجتماعي، وبرنامج «كلام دكاترة» الذي يشارك فيه خمسة أطباء بتخصصات متعددة، ويدور الحوار في نواحي ومجالات طبية متعددة، وبرنامج «الدخينة» الذي يتناول الإرث الفني العريق للفنان الكبير الراحل عبدالله الفرج، ويقدمه يوسف السريع، ود. بسام البلوشي، ود. أحمد الصالحي.

وذكر الخالدي أن الدورة تتضمن برامج جديدة أخرى مثل «بريك» ويتحدث عن اشهر المواقف في مواقع التصوير الفني تقديم محمد بوحمد، وبرنامج المسابقات أربح معنا» تقدمه شيلات سبت، إلى جانب فنون شعبية»، «لايت أون»، «كويت حلوه»، «الموتر»، «غناوي»، «طلعة بحر»، «جي بي أس»، إضافة لاستمرارية عدة برامج من بينها «براحة بن بحر - أسواق المباركية»، «رجال من الكويت»، «معلومة اليوم» وغيرها

