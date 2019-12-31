إضاءات

حينما يلملم العام أيامه وساعاته ودقائقه، انطلاقاً لعام جديد يترسخ حضور المنصات الجديدة، حيث تثبت «نتفليكس» إنها باتت الرقم الأهم في صناعة الترفيه في العالم. بل ان «نتفليكس» ستجعل صناعة السينما تذهب الى معايير تختلف شكلاً ومضموناً.

فلم تعد السينما مع «نتفليكس» ومجموعة أخرى من شركات الإنترنت تقتصر على الصالات السينمائية المظلمة التي تتوسطها شاشة كبيرة.. .لقد تغير المفهوم، حتى إن فيلماً سينمائياً اليوم لم يعد كما كان قبل عامين أو ثلاثة، بل إن صالات السينما، حتما سيكون طريقها ومصيرها التحول الى مطاعم للوجبات السريعة أو بيع الملابس الجاهزة بينما السينما بشكلها الجديد باتت أقرب للمشاهد من أي وقت مضى، وبمواصفات فنية بعيدة وإضافية.

ويكفي أن نشير الى آخر تجارب «نتفليكس» مع المخرج القدير مارتن سكور ستيري في فيلم «الأيرلندي» وهكذا الأمر مع فيلم المغامرات «إندر غرواند6» الذي بلغت ميزانيته (150) مليون دولار.

نتفليكس.. وأمازون.. وأبل.. وغيرها من المنصات، ستكون الحاضنة الجديدة لصناعة السينما ومبدعيها.. حيث السينما بمضامين إبداعية متطورة شكلاً ومضموناً.

نتفليكس.. ليس مجرد منصة.. إنها فضاء للاحتفاء بالإبداع.. وحاضنة لكل متذوق حقيقي.

وعلى المحبة نلتقي

