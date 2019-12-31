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عبر عدد بارز من نجوم الوسط الفني في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي عن فرحتهم بالعام الجديد 2020 وتركزت أمنياتهم بالأمن والسلام العالمي والمزيد من الانجازات على الصعيد الخاص. كما تضمنت امنيات عدد اخر من النجوم الدعوة إلى الخير لكل البشرية على حد سواء وان نشهد تطورا كبيرا في مجال الحريات بشكل عام وحرية التعبير بشكل خاص في كل الفنون والآداب، فلا إبداع ولا فن بلا سقف مرتفع لحرية التعبير. وأن يعود للمواطن العربي تفاؤله في تحقيق التقدم والنهضة التي يطمح لها خاصة بعد الشعور العارم باليأس والاحباط نتيجة سوء الاوضاع سياسيا واقتصاديا وانخفاض سقف الحريات.

تتحدث الينا النجمة القديرة اسمهان توفيق بقولها :

? عام جديد يحل علينا 2020 اللهم اجعله عاما طيبا وابعد عنا شرور وجحيم الآخرين وأنقذ البشر من شر أنفسهم.

على المستوى الشخصي أسأل الله أن يحفظ علي نعمة الإحسان والقلب الصافي الذي لايحمل إلا الحب والعطاء وأسألك يارب العالمين أن تهبني سعة في الرزق وراحة البال والنفس المطمئنة ولباس العافية وان تغطي بناتي واحفادي واخواني واختي بسترك ولطفك ياارحم الراحمين. .

أما على المستوى العام فأسألك ياربي أن تبعد الانذال وذوي الكبر عن الناس الطيبين .. وأسألك طريقا لايجمعنا بتلك الفئة الفاسدة ابدا .. وأتمنى لكل الطيبين الصادقين الشرفاء عاما طيبا مباركاوكل عام وانتم بخير وليبعد الله عنكم البلاء والنقم ويرزقكم من طيب رزقه رزقا واسعا ويبعد عنكم شر وجحيم الفاسدين .. كل عام وانتم بخير وراحة بال .. سنة طيبة مباركة 2020

يقول الفنان عبدالناصر الزاير :

? باختصار شديد. بعد التحية والتقدير لجريدة «النهار» والعاملين فيها والتي بدأت قوية واستمرت على خطها بشكل تصاعدي وثابت على مبدأ الوسطية.

أرجو ان يمن الله علينا بالصحة والعافيه. فبدونها لانستطيع ان نفعل شيئا.. وكذلك الامان

وكما قيل «نعمتان مغبونتان الصحة والأمان» ونقيس هذه الكلمات على كل شي في حياتنا. .سواء على الصعيد العام أو الخاص.

وتتحدث النجمة ليلى السلمان قائلة :

? أمنيتي في هذا العام بأن يتتم علينا الله سبحانه وتعالي بالرضا والمحبة والمودة والأمن والأمان ويصفي قلوبنا ويجعل المحبة بيننا جميعا وادعو الله جل وعلا ان يشافي كل مريض ونشوف جميع الدول العربية بخير وسلام ومحبة .. هذا ما أتمناه من رب العالمين .

وتقول النجمة أمل الدباس :

? حفظ الله بلادنا العربية، وأدعو أن يحل السلام والامان ربوع بلادنا العربية، ويعم الخير والسلام انحاء المعمورة، وان يوفق الجميع الى ما كل الخير والمحبة . وتقول الفنانة عبير الجندي :

? أدعو رب العالمين في مطلع هذه السنة الجديدة على الصعيد الشخصي والعائلي والمهني والعالمي أن يرزقنا جميعاً من الأقدار أرحمها وأبركها وأخيرها وأحكمها وأفضلها وأسعدها.

ويقول الكاتب بدر محارب :

? في البداية أتقدم بالتهنئة الخالصة بمناسبة قدوم العام 2020 لصاحب السمو الأمير وولي عهده الأمين ولكل الشعب الكويتي والشعوب المحبة للسلام

أتمنى في هذا العام السلام والأمن والأمان لوطني ومزيد من التقدم وتحقيق الإنجازات على الصعيدين الرسمي والشعبي، وأتمنى أن يكون هذا العام الجديد بداية لقفزة كبيرة تتلوها قفزات أكبر للوطن في مجال التنمية والتطوير وأن نشهد تطورا كبيرا في مجال الحريات بشكل عام وحرية التعبير بشكل خاص في كل الفنون والآداب، فلا إبداع ولا فن بلا سقف مرتفع لحرية التعبير، كما أتمنى أن تختفي من قاموسنا مفردات مثل الرقابة والوصاية وحجر الآراء وأن تنتشر ثقافة التسامح واحترام الرأي الآخر وعلى الصعيد الشخصي أتمنى أن أنهي أعمالي التلفزيونية والمسرحية المؤجلة وأن أحقق بها شيئا يُذكر للأجيال القادمة من خلال ترك بصمة لا تُمحى.

وأتمنى أيضا في هذا العام أن يرى النور نصي المسرحي «العيارين .. العرائس أيضا يحكمون» بعد مرور سبعة سنوات على نشره في كتاب وحصوله على جائزة الدولة التشجيعية.

وتقول الكاتبة الشابة فاطمة المسلم :

- كثير من التقارب والألفة والتسامح... كثير من التعاون والعمل معا للمصلحة الأكبر بعيدا عن الضغائن والاختلافات التي لا تفسد للود قضية.

ويقول الفنان عبدالله السيف :

? أولا كل عام وانتم بألف خير.. وأتمنى الأمن والآمان علينا وعلى دول الخليج والامة الاسلامية والعربية، ودعم الحركة الفنية من المسؤولين ومزيد من الحريات وان يستفيدوا الجميع من التجربة السعودية والآخذ بعين الاعتبار ما يتحقق من إنجازات وانفتاح وتألق .

وتتحدث الفنانة إلهام علي قائلة :

? أهنأ الجميع ببداية العام الجديد جعله عام خير وسلام على الأمتين العربية والإسلامية،

وان يعم السلام بقاع المعمورة وأن يحفظ بلادنا العربية والخليجية وأن يسود الاستقرار لتمضى عجلة البناء والإعمار لأجيالنا وأجيال المستقبل.. حفظكم الله جميعا .

وقال الفنان محمد الرمضان :

? أبارك للجميع بالعام الجديد، وعلى المستوى الرسمي أتمنى أن أقدم أعمال تليق بمستوى الجمهور الحبيب وأنا يكتب لنا الله النجاح في عملي الجديد الذى أنجزته مع الفنانة القديرة سعاد عبدالله بعنوان «جنة هلي» وإن شاء الله تكون مسرحيتنا مع غروب البلام لعام 2020 تكون من نوع آخر وبطعم آخر ونجاح آخر .. وعلى الصعيد الخاص أتمنى أن ربي جل وعلا ان يسهل لي اموري في حياتي الخاصة ويحفظ أهلي جميعا ويرزقنا ما طال انتظاره وأن أوفق في بطولات الفروسية.. ويحفظ الله اسم الكويت عاليا .

تتحدث الكاتبة المتميزة تغريد الداود :

? على الصعيد العام أتمنى أن يحل الأمن والسلام على الجميع، وأن يعود للمواطن العربي تفاؤله في تحقيق التقدم والنهضة التي يطمح لها خاصة بعد الشعور العارم باليأس والاحباط نتيجة سوء الأوضاع سياسيا واقتصاديا وانخفاض سقف الحريات.

محليا.. أتمنى أن تعي الحكومات دور الفن والثقافة في تعزيز هوية وتاريخ البلد، فتهتم بالفن وتدعم الفنان ليحقق رسالته بالتنسيق مع مختلف وزارات وقطاعات الدولة، وأن يكون لدينا وزارة للثقافة.

على المستوى الشخصي أتمنى أن ترى نصوصي الجديدة النور وتتيح لي فرصاً للتعاون مع عدد كبير من الفنانين العرب، وأن أخوض تجربة المسرح الجماهيري.

ويشارك الفنان المخرج صادق بهبهاني بقوله:

? أولا كل عام وأنتم بخير وجريده «النهار» بخير دائما .. في بداية سنة جديدة جميلة أتمناها للجميع. الأمنيات كثيرة.. فلدينا بجعبتنا الكثير من الأعمال الفنية الجميلة إنشاء الله ترى النور في هذه السنة الجديدة مما تجعلنا متواصلين مع بعض عبر فن جميل وهادف للمجتمع ويرتقي بالفن بشكل عام بدولتنا الحبيبة الكويت وتاريخها الفني.

وأتمنى ان يطيل الله بعمر صاحب السمو امير البلاد ويمن عليه دائما بالصحة والعافية وان يجعل دايما بلدنا الحبيب بامن وامان وازدهار.. مع كامل الامنيات بتوفيق الجميع من الأهل والأصدقاء والزملاء في جميع المجالات لخدمة بلدهم الكويت.

ويقول الكاتب الفنان سامي بلال :

? نتمنى الكثير ونسعى للكثير على جميع المستويات لكن فعلاً نحن نتمنى ما ينقصنا وهو دور وصالات عرض مسرحية تتناسب مع حجم التطور في ما يطرح في المسرح الأكاديمي اليوم، وعلى المستوى الخاص أتمنى استكمال رحلة الدراسات العليا.

