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كشفت إدارة مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» عن الملصق الرسمي للدورة السادسة التي تنطلق 26 يناير المقبل وتستمر حتى 31 من نفس الشهر. وتتصدر الملصق شخصية الفيلسوفة «هيباتيا» لتكون هي بطلة بوستر المهرجان والتي عاشت حياتها في الإسكندرية تقاوم الجهل بالعلم والفكر، وهو السبب في اختيارها شعار جائزة المهرجان منذ انطلاقته، لتتصدر صورتها بوستر الدورة القادمة. على الجانب الآخر استقرت لجنة مشاهدة الأفلام بالمهرجان على اختيار مجموعة الأفلام التي تشارك في مسابقاته، فيشارك 18 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية و8 في مسابقة الوثائقي القصير، ومن بين هذه الأفلام هناك 6 أفلام تعرض في مصر لأول مرة، و5 أفلام تعرض عربيا للمرة الأولى، و7 تعرض للمرة الأولى عالميا، وبالنسبة لأفلام مسابقة الفيلم العربي الروائي فهي من مصر كل من «خام» للمخرج سيف الجابري، و«برزخ» للمخرج حسين حسام، ومن تونس، «حورية» لأسامة عزي، و«قصة حقيقية» لأمين لاخنش، من لبنان، و«سلسلة اختفاءات وعلاقات غير مريحة» لحسين إبراهيم، و«منارة» زين إسكندر، من المغرب، و«فيلسوف» فاضل عبداللطيف، ومن البحرين، «عبور» لسلمان يوسف. ومن الإمارات العربية المتحدة فيلم «مريم» لمحمد أحمد الحمادي، ومن السودان، «حاحاي الكلاب» للمخرج صدام صديق، ومن الكويت، «المصبغة» لسعود بو عبيد، ومن ليبيا، «السجين والسجان» من إخراج مهند الأمين، ومن فلسطين، «ارجل ماردونا» من إخراج فراس خوري، ومن العراق «عودة الروح» لمهند الطيب، ومن الجزائر «سأخبر الله بكل شيء» لبن عبدالله محمد، وفيلم «ليلة خمسة نجوم» لذكرى أشرف، بالإضافة إلى تمثيل سوري عن طريق «قلادة» لرامي القصاب، و«سمكة حرة» لمجد زغير. أما مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة فتحتوي قائمة الأفلام على كل من، الفيلم اللبناني «قمر»، إخراج حنان عبدالله في عرض عربي أول، والعراقي «الحلم الأول»، إخراج محمد العمري في عرض عالمي أول، والسعودي pianist، إخراج حسن مالدوخ، في عرض مصري أول، والفيلم المصري «جدي الشقي»، إخراج منة البزاوي في عرض عالمي أول، والفيلم التونسي «الشطحة» إخراج كنزة الدشراوي في عرض عالمي أول، والفيلم السوري «الثلاثية»، إخراج محمد وائل، في عرض عالمي أول، والفيلم السوداني «متلازمة التبيض» إخراج إيمان الميرغني في عرض مصري أول، والجزائري «قلب اللوز»، إخراج إيمان العيادي. وللعام الثاني على التوالي تقام عروض الأفلام في سينما «فريال» بمنطقة محطة الرمل.

