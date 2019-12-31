عربيات ودوليات

بغداد- واشنطن – الوكالات: قتل 25 شخصا في ضربات جوية أميركية استهدفت ليل الأحد الاثنين قواعد لفصيل عراقي موال لإيران، رداً على مقتل أميركي في هجوم صاروخي، الأمر الذي أثار غضباً في العراق في حين وصفت وزارة الدفاع الاميركية «البنتاغون» الهجمات بانها «ناجحة».

وفي مواجهة الهجمات المتكررة التي تتعرض لها المصالح الاميركية في العراق، وعدت الولايات المتحدة برد حازم. وشنت القوات الأميركية سلسلة غارات ليل الأحد استهدفت منشآت قيادة وتحكم تابعة لكتائب حزب الله، أحد أبرز الفصائل الموالية لأيران في الحشد الشعبي الذي يعد جزءا من القوات العراقية وتخضع بعض فصائله لهيمنة إيرانية. وقال المتحدث باسم «البنتاغون» جوناثان هوفمان إنّ الغارات تهدف إلى «إضعاف قدرات كتائب حزب الله على شن هجمات مستقبلا». وقالت وزارة الدفاع الأميركية ان مقاتلات من نوع «إف 15» شنت ضربات على 5 قواعد تابعة لميليشيات حزب الله العراقي: 3 في الأنبار و2 في سورية. وأفاد بيان للجيش الأميركي أن المنشآت الخمس المستهدفة لحزب الله العراقي، منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة. وطال القصف الاميركي منشآت تابعة لكتائب حزب الله قرب مدينة القائم وعلى امتداد الحدود العراقية السورية غرب العراق.

وبحسب بيان اصدره مسؤول مديرية الحركات في هيئة الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعاوي امس فقد ادت الضربات على مقرات اللواءين 45 و46 الى سقوط 25 قتيلا و51 جريحا. مشيرا الى ان بعض الجرحى في حالة حرجة وإصاباتهم بليغة . وتوعد الحشد الشعبي بأن الرد على القوات الأميركية في العراق بعد هذا الهجوم سيكون «قاسيا جدا»، وقالت كتائب حزب الله إنها في حالة استنفار وإن «المعركة مع أميركا مفتوحة على كل الاحتمالات ولا خيار سوى المواجهة». من جهته ندد المتحدث باسم رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، وهو القائد العام للقوات المسلحة، بـ»انتهاك السيادة العراقية». وقال عبد الكريم خلف المتحدث العسكري باسم رئيس حكومة تصريف الأعمال إن «عبد المهدي أبلغ وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر رفضه الشديد لقصف مواقع الحشد الشعبي»، دون الإشارة إلى كيفية تبليغ هذه الرسالة. وأضاف «سبق وأكدنا رفضنا لأي عمل منفرد تقوم به قوى التحالف أو أي قوى أخرى داخل العراق»، لافتا إلى «أننا نعتبره انتهاكا للسيادة العراقية وتصعيدا خطيرا يهدد امن العراق والمنطقة»، وفق ما أفاد به خلف. وأشار خلف إلى أن عبد المهدي أمر «بعقد اجتماع طارىء للمجلس الوزاري للأمن الوطني لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية العراقيين وحفظ أمن وسيادة العراق». بدوره، قال الرئيس العراقي برهم صالح، في بيان، إن «القصف الأميركي على أحد مقار الحشد الشعبي مناف للاتفاقات مع أميركا ومضر بالعراق، وغير مقبول». ووصف صالح القصف بأنه «انتهاك لسيادة العراق». وقالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، امس إن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، أبلغ رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبدالمهدي، قبل نصف ساعة من تنفيذ عملية القصف كما أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان على علم بالعملية. ومنذ 28 اكتوبر، سجّل 11 هجوما على قواعد عسكرية عراقية تضم جنودا أو دبلوماسيين أميركيين، وصولا الى استهداف السفارة الأميركية الواقعة في المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا في بغداد. واسفرت أول عشرة هجمات عن سقوط قتيل وإصابات عدة في صفوف الجنود العراقيين، إضافة إلى اضرار مادية، غير أنّ هجوم الجمعة مثّل نقطة تحوّل، اذ قتل فيه متعاقد أميركي وكانت المرة الأولى التي تسقط فيها 36 قذيفة على قاعدة واحدة يتواجد فيها جنود أميركيون، وفق مصدر أميركي.

