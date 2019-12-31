عربيات ودوليات

بغداد – الوكالات: اثار القصف الاميركي لمواقع الحشد الشعبي غضبا داخل البرلمان العراقي حيث طالبت كتل سياسية بمناقشته فيما دعا اخرون الى تسريع اقرار قانون لاخراج القوات الاميركية من العراق في حين ندد العديد من النواب بالاتفاق العراقي-الاميركي الذي يسمح بوجود قوات أميركية في البلاد.

وذكرت وكالة «السومرية نيوز» العراقية امس ان نحو 100 نائب وقعوا وثائق تتضمن ادراج القصف الاميركي على الحشد الشعبي، ضمن جدول اعمال جلسة امس.

من جهته طالب النائب عن كتلة «سائرون» سلام الشمري، امس الحكومة الى اتخاذ موقف واضح. ودعا الشمري الى «المضي بتشريع قانون إخراج القوات الأجنبية والأميركية خاصة من العراق». بدوره طالب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي السلطات الثلاث في البلاد الى الوقوف بحزم ضد تكرار القصف الأميركي لمواقع الحشد الشعبي. وقال الكعبي، في بيان ان تكرار القصف الاميركي لمعسكرات الحشد الشعبي هي «خطة ممنهجة ومكشوفة» لاضعاف الحشد وتابع أن «تكرار خرق السيادة العراقية من قبل اميركا وعدم الالتزام بالاتفاقية الامنية المبرمة بين البلدين تضع السلطات الثلاث امام مسؤولية الوقوف بحزم ازاءه واتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها الحفاظ على ارواح المواطنين».

وفي هذا السياق قال فصيل «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي الذي تضعه وزارة الخزانة الاميركية على قائمة العقوبات إن «الوجود العسكري الأميركي صار عبئا على الدولة العراقية، بل صار مصدرا لتهديد واعتداء على قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، وأصبح لزاما علينا جميعا التصدي لإخراجه بكل الطرق المشروعة».

من جهته حذر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر عبر تغريدة له على موقع «تويتر»، امس من مخاطر تأجيج الحرب بين واشنطن وطهران، وكذلك مخاطر زجَّ العراق في هذه الحرب، محذراً من أن أي طرف سيحاول زجّ العراق بالحرب سيكون عدواً للشعب.

من جانبه دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، امس الى حماية البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف في العراق،

ودعا الحلبوسي جميع الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وعدم التصعيد لأي سبب. كما دعا رئيس مجلس النواب العراقي لأن تكون جميع القوات في العراق تحت إمرة القوات المسلحة.

واستنكر الحلبوسي، ما وصفه بـ «الاعتداء» الذي تعرض له قطعات من الحشد الشعبي.

من جهته وصف «تحالف النصر» البرلماني بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الغارات الأميركية بـ «الاعتداء على السيادة العراقية»، مطالبا بإلزام جميع التشكيلات العسكرية العراقية بأوامر القيادة العامة في البلاد وعدم جر العراق إلى أتون الصراعات الإقليمية الدولية».

واعتبر حزب «الدعوة» بزعامة نوري المالكي أن الاستهداف الأميركي «انتهاك لسيادة العراق»، معربا عن رفضه أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات مع إيران.

