عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: اعلن وزير الدفاع الاميركي مارك اسبر ان الضربات ضد قواعد لحزب الله الموالي لإيران في العراق وسورية كانت ناجحة فيما لم تستبعد وزراة الدفاع «البنتاغون» اي خطوات اخرى «اذا لزم الامر».

وقال اسبر لصحافيين بعد غارات شنتها مقاتلات اميركية من طراز «اف 15» على خمسة اهداف مرتبطة بحزب الله في غرب العراق وفي شرق سوريا ان «الضربات كانت ناجحة». واضاف «سنتخذ مزيدا من الاجراءات اذا لزم الأمر من اجل ان نعمل للدفاع عن النفس وردع الميليشيات او ايران» من ارتكاب اعمال معادية. واشار اسبر الى ان الاهداف التي تم اختيارها هي منشآت قيادة وتحكم تابعة لكتائب حزب الله او مخابئ اسلحة. وبعد ساعات قليلة من هذه الغارات، قال مسؤول أمني عراقي إنّ «اربعة صواريخ كاتيوشا سقطت مساء في محيط قاعدة التاجي التي تضم جنودا اميركيين من دون أن تسفر عن ضحايا». وقال اسبر انه توجه مع وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو إلى فلوريدا حيث يمضي الرئيس الاميركي دونالد ترامب عطلة عيد الميلاد لاطلاعه على اخر الاحداث في الشرق الاوسط. وصرح اسبر «لقد ناقشنا معه الخيارات الاخرى المطروحة على الطاولة»، مضيفا ان الولايات المتحدة قد تتخذ «اجراءات اضافية اذا لزم الامر». واعتبر بومبيو الذي ظهر إلى جانب وزير الدفاع مارك إسبر ومارك ميلاي رئيس هيئة الأركان المشتركة، أن قرار الغارات الجوية ضد مواقع حزب الله العراقي التابع للحشد الشعبي، « يتناسب مع مواقف الرئيس ترامب المتشددة ضد إيران» وأن الإدارة الأميركية « لن تدافع عن جمهورية إيران الإسلامية لاتخاذ إجراءات تعرض الرجال والنساء الأميركيين للخطر».

