عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: اعتبرت إيران أمس أن الولايات المتحدة أظهرت أنها «تدعم الإرهاب» بشنها ضربات جوية في العراق ضد قوات موالية لطهران كانت تحارب تنظيم «داعش» وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي إن «هذه الهجمات أثبتت مرة أخرى زيف مزاعم الولايات المتحدة بمقاتلة «داعش»، حيث ان الولايات المتحدة استهدفت مواقع قوات كانت توجه ضربات مدمرة لإرهابيي «داعش» على مر السنوات الماضية». ورأى أن «الولايات المتحدة كشفت بهذه الهجمات دعمها القوي للإرهاب، متجاهلة استقلال وسيادة الدول، ويجب أن تتحمل عواقب عملها غير القانوني». واعتبر موسوي أن وجود القوات الأجنبية في المنطقة هو سبب انعدام الأمن والتوتر فيها، مؤكداً أن «على الولايات المتحدة أن تنهي وجودها المحتل في المنطقة». ونفى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بشدة أي دور لطهران في استهداف القوات الأميركية في العراق،ووفقا لوكالة «فارس» قال علي ربيعي إن «زعم الأميركيين بدون دليل ليس مبررا للقصف وقتل الناس وانتهاك القوانين الدولية».