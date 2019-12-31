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القدس- الوكالات: أعلنت اسرائيل انها ستحجب 150 مليون شيكل (نحو 43 مليون دولار) من عائدات الضرائب التي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية، معتبرة ان المبلغ يذهب الى عائلات فلسطينيين نفذوا اعتداءات استهدفتها. ووصفت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» القرار بأنه «سرقة جديدة»، فيما ادرجته وزارة الدفاع الاسرائيلية في خانة «التجميد».

وقالت وزارة الدفاع في بيان ان «المجلس الوزاري المصغر صادق على طلب وزير الدفاع نفتالي بينيت بتجميد 150 مليون شيكل من الضرائب التي تدفع الى السلطة الفلسطينية». واضاف البيان ان هذه القيمة المالية تعادل «المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية الى الارهابيين المصابين والى عائلات الشهداء».

وتجبي اسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية حوالي 190 مليون دولار شهريا من الضرائب على السلع التي تمر عبر الموانئ والمعابر الاسرائيلية باتجاه الأسواق الفلسطينية. وتنقل الأموال في ما بعد الى السلطة الفلسطينية. وكانت اسرائيل قد علقت في فبراير 2019 دفع جزء من الضرائب ورداً على ذلك، قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض تسلم اي مدفوعات اسرائيلية منقوصة ما يحرم ادارته من مئات الملايين من الدولارات. واضطرت السلطة الفلسطينية اثر ذلك الى فرض تدابير تقشفية، حيث خفضت اجور موظفيها الى النصف تقريبا. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية امس ان اقتطاع اسرائيل جزءا من اموال الضرائب الفلسطينية، بمثابة «جريمة حرب يجب محاسبة اسرائيل عليها». وأكد اشتية ان القيادة الفلسطينية تدرس الخطوات الواجب اتخاذها حيال الاجراء الاسرائيلي، الذي وصفه بـ«التعسفي» وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني ان «ما تقوم به اسرائيل من حصار على الضفة الغربية، مقابل اعطاء وعود ببناء ميناء ومطار وانعاش اقتصادي في غزة يدل على محاولتها تمرير مخطط سياسي خطير». وحمل اشتية في هذا السياق حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف العام 2007، مسؤولية استمرار الانقسام بين الضفة الغربية والقطاع. من جهته اكد حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية ان القيادة الفلسطينية تدرس الخطوات الواجبة للرد على «قرصنة» الاحتلال الاسرائيلي، باقتطاع 150 مليون شيكل اسرائيلي من اموال المقاصة الفلسطينية.

وقال الشيخ في تغريدة على حسابه في تويتر «ان ما قامت به اسرائيل اجراء تصعيدي آخر لفرض الحصار المالي على السلطة الفلسطينية من خلال قرصنة 150 مليون شيكل من اموال المقاصة وهي مستحقات الشهداء والجرحى». وأضاف «سنواصل صرف مخصصاتهم مهما كان الثمن، والقيادة تدرس الخطوات الواجبة للرد على هذه القرصنة».

