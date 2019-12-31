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أم درمان (السودان) - أ. ف. ب: حكمت محكمة سوادنية امس بالاعدام شنقا على 27 من اعضاء جهاز الأمن والمخابرات (سابقا) بعد ادانتهم بالتسبب في قتل متظاهر اثناء احتجازه لدى الجهاز ابان الاحتجاجات التي اطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.

وهي المرة الأولى التي تصدر فيها احكام بالاعدام في حق عناصر امن منذ سقوط البشير الذي حكم السودان بقيضة من حديد طوال ثلاثين سنة. وأعلن في الثاني من فبراير الماضي وفاة استاذ المدرسة احمد الخير عوض الكريم بعد ان اعتقله جهاز الأمن والمخابرات الذي بات اسمه اليوم جهاز المخابرات العامة، في بلدة خشم القربه بولاية كسلا في شرق البلاد.

وكان تم اعتقاله في 31 يناير في الشارع، وبعد انتهاء تظاهرة في المنطقة. ووجهت اليه تهمة المشاركة في تنظيم التظاهرات. وقال القاضي الصادق عبدالرحمن «وفق ما ثبت للمحكمة ادانة المتهمين السبعة والعشرين بموجب المادتين 21 (الاشتراك الجنائي) و130 (القتل العمد) من القانون الجنائي السوداني، وتقرر الحكم عليهم بالاعدام شنقا حتى الموت». وأضاف القاضي «اتفق المتهمون واشتركوا في ضرب المجني عليه.. وتسبب الأذى والكدمات نتيجة الضرب في وفاته». وعقب نطق القاضي بالحكم هتف افراد اسرة القتيل «الله اكبر، يحيا العدل».

وحكمت المحكمة على احد عشر من افراد جهاز المخابرات بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث الى خمس سنوات. وحوكم في القضية 38 عنصرا اسقطت عنهم الحصانات القضائية لدى بدء التحقيق في القضية. ويتمتع عناصر الأمن في السودان بحصانة قضائية اجمالا. وكانت المحكمة برأت ثلاثة عناصر في وقت سابق، بعد ان ثبت انهم لم يكونوا حاضرين في مكان ارتكاب الجريمة. وتتهم منظمات حقوقية وناشطون جهاز المخابرات بارتكاب جرائم تعذيب ابان سنوات حكم البشير. وأطيح بالبشير في ابريل في انقلاب عسكري تحت ضغط الشارع. وعقدت المحكمة في ام درمان، المدينة التوأم للخرطوم، اثنتين وعشرين جلسة منذ اغسطس الماضي. وخارج قاعة المحكمة، تجمهر امس مئات المحتجين الذين حملوا اعلام السودان وصورا للمتوفي احمد الخير كتب عليها «دم الشهيد ما راح»، وهتفوا بعد النطق بالحكم «يحيا العدل. القصاص بس». ووصل العشرات من ولاية كسلا الواقعة على بعد 800 كيلومتر شرق الخرطوم على متن حافلات لحضور جلسة النطق بالحكم. وقال استاذ المدرسة احمد حسن «جئنا منذ امس، معلمون وتلامذة مدارس، لنشهد هذه المحكمة ومساندة اسرة زميلنا». ورفضت اسرة المعلم القتيل العفو عن المدانين عندما سأل القاضي شقيقه سعد الخير الذي انفجر باكيا، قبل ان يجيب «أطالب بالقصاص». ويتيح القانون السوداني لذوي القتيل العفو عن قاتليه بعد ادانتهم.

ويتولى الحكم في السودان حاليا مجلس سيادة مؤلف من مدنيين وعسكريين مهمته ادارة مرحلة انتقالية تقود البلاد الى انتخابات وتسليم السلطة الى المدنيين. وشدد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك على تحقيق العدالة لمن «استشهدوا اثناء الاحتجاجات». وقال الأسبوع الماضي اثناء الاحتفال بمرور عام على بدء الاحتجاجات ضد البشير «الذين واجهوا الرصاص بصدور عارية وجعلوا هذا ممكنا دماؤهم لن تضيع هدرا». وفقا لتحالف الحرية والتغيير الذي قاد التظاهرات، قتل 250 شخصا خلال حركة الاحتجاج غالبا خلال محاولات لقمعها. وتقول منظمة العفو الدولية ان العدد 177 قتيلا. ويحق للمحكومين استئناف الحكم خلال مدة اسبوعين من صدور الحكم.

