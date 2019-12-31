عربيات ودوليات

موسكو- طهران - الوكالات: اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس ان الاتفاق النووي الذي ابرمته ايران مع مجموعة (5+1) «مهدد بالزوال» فيما وصف انسحاب واشنطن من الاتفاق بانه «انتهاك للقانون الدولي». وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الايراني جواد ظريف عقب مباحثات في موسكو «ان الشركاء الاوروبيين لاينفذون التزاماتهم الناجمة عن الاتفاق النووي بشكل كامل». ولفت الى ان «واشنطن التي انسحبت من الاتفاق النووي مع ايران تطالب طهران بالتمسك بهذا الاتفاق وتدعو في الوقت نفسه شركاءها الاوروبيين الى عدم التعاون مع ايران تحت طائلة العقوبات». واعرب عن اقتناعه بان «هذا النهج الذي تفرضه واشنطن على الدول الاخرى بعدم تنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي ستكون له عواقب وخيمة على منظومة العلاقات الدولية برمتها». وأشار لافروف الى «اما ان تعود واشنطن وحلفاؤها الاوروبيون للالتزام بالاتفاق النووي الايراني وفي هذه الحال تعود طهران للعمل بكل الالتزامات التي اخذتها على نفسها طوعا او الاقرار في حال العكس بان هذا الاتفاق لم يعد قائما ويصبح الجميع في حل من اي التزامات في اطاره».

على صعيد اخر قال الرئيس الايراني، حسن روحاني، انه اطلق وعوداً انتخابية عندما كانت البلاد في حالة السلم، لكنه لم يستطع الوفاء بوعوده حاليا لأن البلاد في حالة حرب، حسب تعبيره. ووفقا لموقع الحكومة الايرانية، اكد روحاني في كلمة، امس لدى زيارته معرضاً للصناعات البتروكيماوية في طهران، ان «من ينتقدون الحكومة يعلمون ان ظروفنا الحالية ليست كما هي قبل 3 سنوات، نحن في حالة حرب». وأضاف: لسنا نحن من بدأ الحرب ولا اخترناها ولا حتى قدمنا الذرائع لها». ورأى الرئيس الايراني ان سياسة الضغوط الأميركية القصوى لن تنجح مضيفا ان «العقوبات والضغوط سوف تنتهي، لأن اعداءنا ادركوا انهم لا يستطيعون اجبارنا على الاستسلام»، حسب قوله. وذكر روحاني ان «الأعداء بنوا حساباتهم على احتجاجات الشعب بعد 5 او 6 اشهر من الضغوط، وتصوروا ان الناس سيخرجون الى الشوارع ما يتسبب في اعمال شغب واضطرابات، وظنوا ان الشعب سيطالب بتواجد الأجانب والأعداء، وأنه سيفرش السجادة الحمراء لهم».

